'Gort over de Grens' laat bijna labo van Pasteur ontploffen

Foto: AVROTROS - © Caroline d'Hollosy 2023

Ilja Gort neemt ons weer mee op reis door zijn geliefde Frankrijk in een nieuwe serie van 'Gort over de Grens'. In zes afleveringen gaat hij op zoek naar de mooiste en verrassendste streken waar hij het verhaal achter de schoonheid van het land, mensen die hij ontmoet, de mooiste wijnen én het lekkerste eten zoekt.

Ilja schommelt per huifkar door het laagland, dwaalt door het leefgebied van de dinosauriërs en is er getuige van hoe drie oersterke paarden een reuzenboom uit het bos sleuren. Samen met een bomenknuffelaarster verklaart hij de liefde aan een eik, drinkt een gele wijn van gedroogde druiven en laat bijna het laboratorium van Louis Pasteur ontploffen.

'Gort over de Grens', zaterdag 30 maart om 20.35 uur bij AVROTROS op NPO 2.