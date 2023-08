Dit zie je in september op Cartoonito

Lu is een klein lieveheersbeestje dat net naar de kleuterschool is gegaan met haar nieuwe vriendjes. Samen verkennen ze hun gloednieuwe sociale leven via spel, muziek, grote gevoelens en nog meer plezier.

LU EN DE DOLLE BOEL

VANAF 18 SEPTEMBER

Elke dag om 15.30 uur

BATWHEELS

VANAF 4 SEPTEMBER

Elke dag om 16.30 uur

Stap in en maak die gordel vast! Ze zijn tot leven gewekt om Gotham City te helpen verdedigen. De heldhaftige Batwheels worden in hilarische grappen en verbazingwekkende actie geduwd terwijl ze belangrijke lessen leren over teamwork, vriendschap, en zo veel meer.

'Batwheels' is een geanimeerde, superheldenserie voor kleuters, met in de hoofdrol misdaad bestrijdende voertuigen en DC-superhelden.

DE AVONTUREN VAN PAD EN ZIJN VRIENDEN

DOORLOPEND

Elke dag om 15.00 uur

Nieuwe avonturen langs de rivier voor de boekpersonages Mol, Rat en Pad, met de nadruk op de waarde van gemeenschap, vriendschap en respect. De serie is gebaseerd op de Britse klassieke roman 'The Wind in the Willows' van Kenneth Grahame.