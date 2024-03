Dit zie je in april op Disney Channel en XD

Ter ere van de Disney Channel's Earth Day op 22 april zendt Disney Channel een special uit van het razend populaire 'Miraculous'.

Marinette (Ladybug), Adrien (Cat Noir) en hun vrienden willen de plasticvervuiling in Parijs actief bestrijden. Tijdens het avontuur realiseert Marinette zich dat de groep moet proberen het probleem bij de kern aan te pakken, door te proberen de grootste plasticfabrikant persoonlijk te ontmoeten om hem ervan te overtuigen zijn gewoonten te veranderen - maar superschurk Havikmot heeft andere plannen...

Kijk 'Miraculous: Action', zaterdag 20 april om 10.00 uur op Disney Channel.

NIEUWE AFLEVERINGEN

BLUEY

Bluey is een 6 jaar oude puppy met een grenzeloze fantasie die ervan houdt om het dagelijkse leven in een groot avontuur te veranderen. Samen met haar kleine zusje Bingo ontdekken ze de wereld met spelletjes om zo hun angsten te overwinnen. Ze willen niets liever dan hun ouders - met name papa - betrekken bij hun plezier. Hoewel Papa denkt dat hij de baas is, zijn de meisjes zeker de baas als het gaat om speeltijd!

Vanaf 1 april, elke maandag t/m vrijdag om 7.30 uur op Disney Channel.

NIEUWE AFLEVERINGEN

SPIDEY EN ZIJN GEWELDIGE VRIENDJES

Peter Parker, Gwen Stacy en Miles Morales zetten hun Super Hero-avonturen voort als Team Spidey. Ze worden vergezeld door geheel nieuwe Avengers: Iron Man, Ant-Man, Wasp en Reptil. Samen nemen ze het op tegen de listige nieuwe vijanden Electro, Black Cat, Sandman en Zola in een poging om niet alleen hun gemeenschap, maar de natuur en de wereld om hen heen te beschermen.

Vanaf 22 april, elke maandag t/m vrijdag om 8.00 uur op Disney Channel.

NIEUWE AFLEVERINGEN

GROEN IN DE GROTE STAD

In 'Groen in de Grote Stad' volgen we Cricket Groen, een deugniet en een optimistische jongen die net naar de stad is verhuisd. Door zijn nieuwsgierigheid en enthousiasme maakt hij samen met zijn familie epische en riskante avonturen mee. Langzaam maar zeker zullen hun nieuwe buren deze familie, die totaal misplaatst lijkt te zijn in de grote stad, in hun harten sluiten.

Vanaf 15 april, elke maandag t/m vrijdag om 15.30 uur op Disney Channel.

MARATHON

POKÉMON

Ash Ketchum wil niets liever dan Pokémon trainer worden. Hij reist samen met zijn Pokémon Pikachu en zijn vrienden de hele wereld over om avonturen te beleven. Hij komt tegenover grote vijanden te staan, maakt nieuwe vrienden en ontdekt geweldige nieuwe Pokémons!

Elke vrijdagmiddag om 14.00 uur op Disney XD.

WEEKEND MARATHON

PHINEAS EN FERB

Het is zomervakantie en stiefbroers Phineas en Ferb besluiten van elke dag een avontuur te maken, van angstaanjagende achtbanen tot surfen tot het opsporen van Frankensteins hersenen. Ondertussen leidt het simpele vogelbekdier een dubbelleven als geheime agent 'Agent P' en gaat de strijd aan met de kwaadaardige dr. Doofenshmirtz om de wereld te redden.

Elke zaterdag en zondag vanaf 10.00 uur op Disney XD.

KATTENKWAAD MARATHON

GROEN IN DE GROTE STAD, GRAVITY FALLS &

PHINEAS EN FERB

Kijk tijdens deze marathon naar de grappigste en leukste afleveringen van: 'Groen in de Grote Stad', 'Gravity Falls' en 'Phineas en Ferb'.

Maandag 1 april, vanaf 7.00 op Disney XD.