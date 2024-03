Dit zie je deze week in 'Groenteman op Zondag'

Diederik Ebbinge schreef en regisseerde 'Koningshuis the Musical', een komische serie die zich afspeelt zich achter de schermen bij een musicalproductie over het Koningshuis.

Met in één van de hoofdrollen Noortje Herlaar als prinses Beatrix. In de rubriek 'Teenage Kicks' een gesprek met Danny Vera over zijn vroegste culturele en muzikale invloeden. Psychiater Glenn Helberg en rapper en punkzanger Ray Fuego recenseren de voorstelling 'Psychologie in Theater' en de tentoonstelling van Marina Abramovic, de grootste overzichtstentoonstelling ooit in Nederland.

'Groenteman op Zondag', zondag 24 maart om 19.25 uur bij BNNVARA op NPO 2.