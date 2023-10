Cartoonito entertaint je in oktober

Bugs en Lola zijn managers van de Looney Builders bouwploeg, bestaande uit Daffy, Porky, Tweety en andere bekende Looney gezichten.

Samen helpen ze hun medeburgers van Looneyburg bij maffe bouwprojecten. Of het nu gaat om het bouwen van een spannende nieuwe racebaan of het maken van een buitenaardse ijscoupe, geen klus is te groot of te wild voor de Looney Builders wanneer ze als team werken en hun super-looney gereedschap en opgevoerde voertuigen gebruiken.

MOLMANS

VANAF 23 OKTOBER

Elke dag om 15.00 uur

NIEUWE AFLEVERINGEN

Op 23 oktober zijn er gloednieuwe afleveringen van seizoen 1 van Molmans, inclusief het tweedelige 'Een Mol in de Tijd'. Molmans is een kleurrijke en hartverwarmende serie, waarbij in elke aflevering een echt gemeenschapsgevoel heerst. Tijdens zijn avonturen krijgt Molmans te maken met verschillende thema’s zoals positiviteit, vriendschap en recycling.

BATWHEELS

DOORLOPEND

Elke dag om 08.30 uur

SERIE

Stap in en maak die gordel vast! Ze zijn tot leven gewekt om Gotham City te helpen verdedigen. De heldhaftige Batwheels worden in hilarische grappen en verbazingwekkende actie geduwd terwijl ze belangrijke lessen leren over teamwork, vriendschap, en zo veel meer.

'Batwheels' is een geanimeerde, superheldenserie voor kleuters, met in de hoofdrol misdaad bestrijdende voertuigen en DC-superhelden.