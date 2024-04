Braziliaanse drietal zoekt familie met 'Spoorloos'

Derk Bolt gaat op zoek in BraziliŽ voor Rafael en zijn zusjes. De zusjes zijn zeven, vier en twee jaar oud, als ze met hun kersverse adoptieouders vanuit BraziliŽ naar Nederland vliegen. Rafael, de oudste, weet nog dat het winter was en heel erg koud.

Herinneringen aan zijn Braziliaanse moeder heeft hij echter niet, terwijl hij tot zijn zesde bij haar woonde. Zijn jongere zusjes Gioya en Bo, hebben enkel wat vage herinneringen aan het kindertehuis in Brazilië. Helaas zijn ze het Portugees helemaal verleerd. Dat was van pas gekomen nu ze via 'Spoorloos' op zoek gaan naar hun biologische moeder in Brazilië. Derk heeft maar weinig aanknopingspunten, alleen het adres waar Rafael ooit is geboren.

'Spoorloos', woensdag 1 mei om 21.30 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.