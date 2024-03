'3 Op Reis' bezoekt Italiaanse dorpen

Jennifer maakt een roadtrip door noordwest ItaliŽ. Ze bezoekt drie plekken waar de jonge generaties hun best doen om hun oude cultuur, natuur en tradities in stand te houden.

In het zelfbenoemde Prinsdom Seborga ontmoet Jennifer de prinses die haar alles vertelt over hun eigen vlag, munt en volkslied. In Finale Ligure ondervindt Jennifer waarom dit hét mountainbikewalhalla van Italië is. En in de afgelegen vallei, Coumboscuro, bezoekt ze een jonge herdersfamilie die verknocht is aan het eenvoudige bestaan in de natuur, mét een eigen taal.

'3 op Reis: Italiaanse dorpen', vrijdag 22 maart om 23.25 uur bij BNNVARA op NPO 3.