Verhuist de 11-jarige Kamiel naar het buitenland om de beste surfer ter wereld te worden?

De 11-jarige Kamiel (Oostduinkerke) heeft n grote droom: professioneel surfer worden en een plaats in de absolute wereldtop veroveren. Om die droom na te jagen traint hij volop, maar de golven van de Belgische Noordzee zijn intussen klein bier voor het jonge surftalent.

In 'Wat Zou Jij Doen?', donderdag 25 januari bij VTM, beslissen 250 wildvreemden of hij samen met zijn ouders én kat naar het surfersparadijs Fuerteventura verhuist om daar te trainen. Maakt Kamiel, die al deelnam aan het WK en EK surfen, binnenkort de golven van Fuerteventura onveilig? Het publiek beslist.

Kamiel en zijn ouders zijn niet de enigen die twijfelen. Ilias (Mortsel) twijfelt of hij zou stoppen met studeren om content creator te worden. En koopt de 37-jarige Tine (Sint-Niklaas) een elektrische fiets, of is ze daar nog te jong voor? Wandelt de 60-jarige Emmanuëlla (Maasmechelen) naar Santiago de Compostela? Kelly (Schoten) schrijft een kinderboek, maar hoe loopt het verhaal af? Dat bepaalt het publiek.

'Wat Zou Jij Doen?', donderdag 25 januari om 20.40 uur bij VTM en ook op VTM GO.