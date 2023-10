Staf gaat helemaal los in spannende rallywedstrijd in 'Camping Coppens, tot het fout loopt...

Op Camp Grinsby schakelt de familie Coppens deze week een versnelling hoger want de camping gaat open voor het grote publiek. Beau en Nora beleven hun laatste schooldag en kunnen beginnen aan de langverwachte zomervakantie.

Op de camping moet Staf nog heel wat klusjes uitvoeren en krijgt hij bezoek van enkele buitengewone kerels uit een buitengewone school. Gelukkig zorgt vorige eigenaar Anders voor wat welgekomen afleiding. Hij zoekt een co-piloot voor de aankomende rallywedstrijd van Årjäng, al heeft Staf zo zijn twijfels: “Ik weet niet of ik hiervoor gemaakt ben. Het is hier echt wel serieus, met overal camera’s. Dit is één van de bekendste rally’s in Zweden en ik doe mee.” Gelukkig kan Staf rekenen op de steun van enkele trouwe supporters. Wanneer de grote finale aanbreekt, gooien Staf en Anders alle remmen los. Maar de race neemt een onverwachte wending en eindigt niet zoals Staf had gehoopt...

Bekijk hier alvast een voorproefje uit de aflevering: