RAAL La Louvière vs Lokeren-Temse gratis in app DAZN

ElevenDAZN zet dit weekend het amateurvoetbal in de kijker. Zaterdag 30 maart staan de nummer één en twee uit Eerste Nationale tegenover elkaar voor wat mogelijk een beslissende confrontatie in de race om de titel kan zijn.

La Louvière ontvangt Lokeren-Temse, twee ploegen die nu al zeker zijn van een plaatsje in de Challenger Pro League volgend seizoen. De fans hoeven alvast niets te missen van deze clash en kunnen het allemaal gratis volgen via de app van DAZN.

Een bijzondere krachtmeting is het tussen de twee teams die al een heel seizoen vechten om de koppositie in Eerste Nationale. Zowel La Louvière als Lokeren-Temse zijn al zeker van promotie naar de Challenger Pro League, vraag is nu wie dat bekroont met de felbegeerde titel. Het La Louvière van Fred Taquin ligt in polepositie met 68 punten, de troepen van Hans Cornelis hebben er maar ééntje minder. Zaterdag kan er dus een kloof worden geslagen in het Stade Tivoli.

Bij DAZN krijgen de liefhebbers alvast een voorsmaakje van de twee nieuwkomers in het profvoetbal. De wedstrijd is live te volgen in de app van DAZN, mét tv-omkadering die normaal gezien alleen bestemd is voor matchen uit 1A en 1B. Bovendien is dit aanbod helemaal gratis voor de kijkers in de app van DAZN.

La Louvière of Lokeren-Temse: wie zet een nieuwe stap richting de gouden tijden van weleer? Afspraak zaterdag 30 maart om 20 uur, live en gratis op de app van DAZN via alle apparaten.