Nieuwe afleveringen van de leukste series in augustus op Cartoonito

Bugs en Lola zijn managers van de Looney Bouwers bouwploeg, bestaande uit Daffy, Porky, Tweety en andere bekende Looney gezichten. Samen helpen ze hun medeburgers van Looneyburg bij maffe bouwprojecten.

Of het nu gaat om het bouwen van een spannende nieuwe racebaan of het maken van een buitenaardse ijscoupe, geen klus is te groot of te wild voor de Looney Builders.

DE AVONTUREN VAN PAD EN ZIJN VRIENDEN

Vanaf 28 augustus

Nieuwe afleveringen

Er komen nieuwe avonturen aan langs de rivier voor Mol, Rat en Pad. Hierin ligt de nadruk op de waarde van gemeenschap, vriendschap en respect. De serie is gebaseerd op de Britse klassieke roman 'The Wind in the Willows' van Kenneth Grahame.

Alice & Lewis

Nu te zien

Nieuwe afleveringen

Alice is een meisje van zes dat een magische sleutel heeft ontdekt waarmee ze naar Wonderland kan reizen! In dit wonderbaarlijke land beleeft ze allerlei avonturen met haar beste vriend Lewis, een wit konijn dat kan praten. Samen ontdekken ze wat er in dit betoverende land te beleven valt en ontmoeten ze knotsgekke personages zoals de Koningin, Chester de kat en Tweedle-Dum en Tweedle-Dee. Met Alice en Lewis wordt elke dag een feestje!

