Nieuw op Streamz in maart

Binnenkort kan je genieten van het tweede seizoen van 'Billie vs Benjamin', de Iers-Vlaamse fictiereeks 'Northern Lights' met Jennifer Heylen en 'The Regime' met Kate Winslet en Matthias Schoenaerts.

Maar blijf zeker Streamz in de gaten houden, want we kondigen nog meer titels aan voor maart. We geven je alvast een sneak peek van enkele series en films uit het aanbod.

'Beverly Hills Cop'

Vanaf 1 maart op Streamz

Op de gloednieuwe vierde 'Beverly Hills Cop' is het nog even wachten, maar vanaf maart kan je bij Streamz zien waar het allemaal begon met de 'Beverly Hills Cop'-trilogie. Axel Foley (Eddie Murphy) is een agent uit Detroit die na de moord op zijn vriend naar Californië reist om een onderzoek te starten naar de moordenaar. Hij verdenkt een kunsthandelaar, die zijn zaak waarschijnlijk als dekmantel gebruikt. Als Foley tegen enkele schenen schopt, moeten Billy Rosewood (Judge Reinhold) en sergeant Taggert (John Ashton) hem schaduwen. Uiteindelijk besluiten ze zich aan te sluiten bij Foley om de moordenaar te vinden.

'American Gigolo'

Vanaf 7 maart op Streamz

In de remake van de gelijknamige film uit 1980 met Richard Gere volgen we Julian Kaye (Jon Bernthal) na een onterechte veroordeling, waarvoor hij vijftien jaar heeft vastgezeten. Hij onderhoudt gecompliceerde relaties met zijn voormalige geliefde Michelle (Gretchen Mol), zijn moeder en zijn collega-sekswerkers. Terwijl Julian worstelt om zijn vroegere ik met de man die hij nu is met elkaar te verzoenen, onderzoekt rechercheur Sunday (Rosie O'Donnell) de waarheid over de moord waarvoor Julian al die jaren heeft vastgezeten.

'Clueless'

Vanaf 7 maart op Streamz

De klassieker 'Clueless' is eindelijk te zien! De oppervlakkige, rijke en populaire Cher (Alicia Silverstone) staat bovenaan de ranglijst van haar middelbare school in Beverly Hills. Cher ziet zichzelf als koppelaarster en zorgt ervoor dat twee leraren een relatie beginnen… om haar cijfers op school omhoog te krikken. Gesterkt door haar succes in de liefde, besluit ze om de hopeloos onhandige nieuwe studente Tai (Brittany Murphy) een make-over te geven en haar te koppelen. Wanneer Tai populairder wordt dan zij, beseft Cher dat haar afkeurende ex-stiefbroer (Paul Rudd) gelijk had over hoe misplaatst dit was en... valt ze voor hem.

'Mother!'

Vanaf 7 maart op Streamz

'Mother!' van de Academy Award gennomineerde Darren Arenofsky volgt een stel (Jennifer Lawrence en Javier Bardem) dat een rustig bestaan leidt op het platteland. Wanneer een vreemdeling op een avond op de deur klopt, wordt deze een onverwachte gast in hun huis. De rust van het koppel wordt verstoord en de relatie van het koppel wordt op de proef gesteld. Al snel slaat de terreur toe wanneer de jonge vrouw probeert uit te zoeken waarom haar man zo schijnbaar vriendelijk en meegaand is tegen iedereen behalve haar.

'Anchorman: The Legend of Ron Burgundy'

Vanaf 14 maart op Streamz

Will Ferrell speelt Ron Burgundy, één van de meest bekendste nieuwslezers in San Diego in de jaren '70. De eerste vrouwelijke nieuwslezers doen hun intrede waaronder de ambitieuze Veronica Corningstone (Christina Applegate). Ron is bereid om Veronica uitzendtijd te geven op het gebied van 'vrouwenzaken' waaronder mode en koken. Maar wanneer Veronica weigert het vrouwelijk schoon van het station te zijn, gaat ze toch het nieuws presenteren. Het begin van een langdurige strijd. Meer Ron Burgundy in je leven nodig? Ook de vervolgfilm 'Anchorman 2: The Legend Continues' is dan op Streamz te zien.

'The Girls on the Bus'

Vanaf 15 maart op Streamz



Dit politieke drama is gebaseerd op de roman 'Chasing Hillary' met de ervaringen van een politiek verslaggever tijdens de presidentscampagne van Hillary Clinton in 2016. In de reeks volgen we het verhaal van vier vrouwelijke journalisten die elke beweging volgen van de presidentskandidaten in Amerika. Het verhaal draait om Sadie McCarthy (Melissa Benoist), een journalist die een romantisch beeld heeft van campagneverslaggeving en haar hele leven opgeeft voor een kans om een presidentskandidaat te interviewen voor een gerenommeerd dagblad. Sadie sluit zich aan bij de campagnebus en vormt uiteindelijk een band met drie vrouwelijke concurrenten, Grace (Carla Gugino), Lola (Natasha Behnam) en Kimberlyn (Christina Elmore). Ondanks hun verschillen vormen de vrouwen een hechte vriendschap met een front row seat voor de grootste soapserie in het land- de strijd om het Witte Huis.

'Geordie Shore OG's' - seizoen 2

Vanaf 21 maart op Streamz

Het is meer dan acht jaar geleden dat 'Geordie Shore' op onze schermen verscheen en ons liet kennismaken met reality fenomenen Gaz, Sophie, Holly, Marnie en Aaron. Nu stappen we in hun leven en gaan ze grotere uitdagingen aan - als volwassenen. De serie herenigt de oorspronkelijke castleden, samen met hun kinderen, vrienden en nieuwe gezichten. Ook in seizoen 2 volgen we hun professionele én persoonlijke leven. Zo staat Marnie op punt van bevallen, probeert Sophie over haar breuk heen te komen, plant Holly haar verlovingsfeest, probeert Aaron zijn werk te combineren met zijne nieuwe rol als vader en wil Gaz zijn vriendin ten huwelijk vragen.

'1883'

Vanaf 21 maart op Streamz

In deze prequel van 'Yellowstone' (Taylor Sheridan) zien we de familie Dutton in 1883. De familie trekt westwaarts door het laatste bastion van het ongetemde Amerika genaamd The Great Plaines. James (Tim McGraw) komt aan in Texas, waar hij en zijn familie op zoek gaan naar een nieuwe thuis en de belofte van kansen. Thomas (LaMonica Garrett) en Shea (Sam Elliott) rekruteren James en enkele lokale cowboys om een kudde vee bijeen te drijven. Wanneer ze aan hun reis beginnen, wordt de karavaan geconfronteerd met enkele gevaren die ze onderweg zullen tegenkomen.

'Beau Is Afraid'

Vanaf 7 maart op Streamz Premium+

In deze komedie-horror van Ari Aster ('Midsommar') volgen we Beau (Joaquin Phoenix). Beau heeft een nogal obsessieve moeder (). Ze is succesvol ondernemer en verwacht van haar zoon dezelfde toewijding. Wanneer hij weer thuis wordt verwacht, brengt dat de nodige spanningen met zich mee. Zijn reis naar huis is er eentje vol angsten, spanningen en bizarre ontmoetingen.

'The Loneliest Boy in the World'

Vanaf 7 maart op Streamz Premium+​

De jonge Oliver (Max Harwood) groeide op in totale afzondering van de wereld. Nadat zijn moeder (Carol Anne Watts) plotseling overlijdt, valt het lot van Oliver in handen van een verbitterde maatschappelijk werkster (Ashley Benson) en een nog meer verbitterde psycholoog (Evan Ross). Ze vertellen hem dat hij naar een gesticht gestuurd zal worden tenzij hij aantoont dat hij sociaal kan zijn door binnen een week vrienden te maken. Dan komt de gedachte in hem op: misschien kan hij hen voor de gek houden door een paar lijken op te graven en te doen alsof het zijn vrienden zijn. Maar dan blijken zijn nieuw verworven 'vrienden' op mysterieuze wijze 's nachts tot leven te komen...

'Mona Lisa and the Blood Moon'

Vanaf 14 maart op Streamz Premium+​

Mona 'Lisa' Lee (Jeon Jong-seo) zit al een decennium vast in een psychiatrische instelling in New Orleans. Ze heeft bovennatuurlijke krachten waardoor ze de gedachten van anderen kan controleren. Bij de bloedmaan weet ze de inrichting te ontvluchten en probeert ze op zichzelf te leven. Terwijl ze zich een weg baant in de chaotische buitenwereld sluit ze vriendschap met enkele bondgenoten waaronder Bonnie Hunt (Kate Hudson).

'Gold'

Vanaf 14 maart op Streamz Premium+​

In deze mysterie thriller van Anthony Hayes ('Cargo') reizen twee mannen door de woestijn en vinden de grootste goudklomp die ze ooit hebben gezien. Maar ze beschikken niet over de juiste materialen om de goudklomp mee te nemen. Ze willen hun vondst kost wat kost beschermen tegen andere dieven. Ze bedenken een plan: één van hen trekt naar de bewoonde wereld om de materialen te bemachtigen (Anthony Hayes), terwijl de andere bij de goudklomp blijft (Zac Efron). De man die achterblijft moet zien te overleven in de barre omstandigheden van de meedogenloze woestijn terwijl hij wacht op zijn partner.