Moedige getuigenis van moeder Hans Van Themsche: 'Hans laten vallen, dat kwam niet in mij op'

In de tweede aflevering van de docureeks 'True Crime Belgium': Hans Van Themsche geven de moeder en de broer van Hans beklijvende getuigenissen.

Van de ene op de andere dag werd hun zoon en broer aanzien als de moordenaar van peuter Luna en haar oppas N’Doei. Voor hen was Hans een doodgewone, fantasierijke, en vooral niemand kwaad doende jongen, voor Vlaanderen het compleet tegenovergestelde. Op het moment dat zij te horen kregen dat Hans de gruwelijke feiten had gepleegd, was het ongeloof dan ook enorm groot.

De moeder van Hans kon het niet vatten dat haar eigen zoon tot zoiets gruwelijks in staat was. Bij de eerste ontmoeting na zijn daden herkende ze haar eigen zoon niet meer: 'Hans lag geketend aan een bed. Hij had een lege blik in zijn ogen. Zijn ogen stonden wijd open, hij keek precies dwars door mij heen. Ik vroeg Hans of hij het wel degelijk gedaan had?' Toen Hans dat bevestigde was er geen twijfel meer mogelijk. 'Ik heb hem eens goed vastgepakt, meer kun je op dat moment niet doen. Hans laten vallen, dat kwam niet in mij op. Want als ik op dat moment Hans niet meer graag mocht zien… Wie dan wel?'

En ook voor Hans’ broer vallen de feiten enorm zwaar: 'In mijn hoofd heb ik Hans mijn grote broer die ik ken, en Hans de moordenaar die ik nooit heb gekend. Ik heb ontzettend veel moeite om die twee te linken en te beseffen dat dat eigenlijk dezelfde persoon is.' En tot op vandaag heeft zijn broer het er nog altijd moeilijk mee: 'Iedere keer als ik bij hem op bezoek ga is het een ontzettend onwezenlijk gevoel. Ik heb ook nog nooit aan Hans gevraagd waarom hij het gedaan heeft. Ik durfde het niet.'

In drie afleveringen wordt de case vanuit verschillende hoeken belicht. Rechtstreekse betrokkenen bij het onderzoek, nabestaanden en Van Themsche zelf komen aan het woord. Naast de feiten en getuigenissen belicht de documentaire ook wat deze zaak maatschappelijk in beweging bracht.

'True Crime Belgium: Hans Van Themsche', dinsdag 16 januari om 21.15 uur op Play4 en op GoPlay.