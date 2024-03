Met welke kandidaten gaan Natalia, Koen, Mathieu en Jan naar de liveshows van 'The Voice van Vlaanderen'?

Coaches die elkaar uitdagen, een onderlinge strijd tussen de teams en zangduels op het scherpst van de snee: dat zijn de gloednieuwe Cross Battles van 'The Voice van Vlaanderen'. Van de drie Cross Battles uit hun team wonnen Koen en Mathieu er vorige week elk twee.

Natalia stuurde twee keer een kandidaat in de arena en won er één. Team Jan ging het minder voor de wind, want de coach haalde in vier duels slechts één keer zijn slag thuis. 'Ik ga mezelf niet nerveus maken, maar ik hoop echt dat daar vandaag verandering in komt', klinkt het in de tweede Cross Battles op vrijdag 29 maart. Keert het tij voor team Jan? En met welke teams gaan de coaches uiteindelijk richting de liveshows van volgende week?

De liveshows komen in zicht en 'The Voice' is on fire. Naast de wekelijks 900.000 kijkers bereikt The Voice ook online heel wat mensen. Zo ging de Battle tussen Ward en Reza op Unholy van Sam Smith viraal en staat de teller ondertussen op 11,8 miljoen (!) views van over de hele wereld. De Britse band Air Traffic merkte de Cross Battle van Peter op en feliciteerde hem met zijn straffe performance. Alle sterren staan dus gunstig voor de tweede Cross Battles van nu vrijdag en daarin lijkt team Mathieu on a roll. Mathieu kent geen genade en is vastberaden om zijn drie resterende duels alle drie binnen te halen. Maar slaagt hij daar ook in?

De eerste Cross Battle van de avond wordt er één tussen team Natalia en team Koen. Natalia stuurt Sandy (Huizingen) in de vuurlinie, Koen vestigt zijn hoop op Noor (Antwerpen). De dames laten niets aan het toeval over. Sandy zingt 'All I Ask' van Adele, terwijl Noor haar ambities duidelijk maakt met The Winner Takes It All van ABBA. Maar wie is the winner van de Cross Battle?

Ook deze kandidaten strijden voor de laatste liveshowtickets in de tweede Cross Battles, maar wie daagt wie uit?

Laurens (Gent) zingt The Game van Das Pop

Reza (Diepenbeek) zingt Dream A Little Dream Of Me van Ella Fitzgerald

Jazz (Zandhoven) zingt Papa’s Got A Brand New Bag van James Brown

Wouter (Wetteren) zingt Human van Jon Bellion

Charlotte (Bissegem) zingt Hurt van Christina Aguilera

Kobe (Oosterzele) zingt Something To Remind You van Staind

Paak (Tervuren) zingt Overcome van Nothing But Thieves

Mette-Marie (Averbode) zingt My Immortal van Evanescence

Kevin (Landen) zingt Ik Mis Je Zo van Will Tura

Christophe (Roeselare) zingt Jolene van Dolly Parton

'The Voice van Vlaanderen', vrijdag 29 maart om 20.40 uur bij VTM.