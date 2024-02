Een finale musical ter ere van de master of entertainment Marc Coucke

De laatste 'James De Musical' gaat naar niemand minder dan ondernemer pur sang, Marc Coucke. De aflevering neemt ons mee terug naar Coucke's jeugd op het strand, waar hij als kleine ondernemer begon met het kopen en doorverkopen van bloemen.

We volgen Coucke’s opkomst in de jaren 80, toen hij met zijn zelfgemaakte shampoo de Vlaamse apotheken veroverde. Van bescheiden beginnende ondernemer naar een grote speler. Iemand die alles deed om de liefde van zijn leven bij zich te houden, onder andere een apotheek kopen:

We krijgen we een kijk op Marc zijn veelzijdigheid, passie voor amusement en het creëren van een eigen dierenrijk ‘Pairi Daiza’. ​'James De Musical' sluit zijn derde seizoen af met een knallende finale ter ere van de 'master of entertainment'.

Na het ongeziene succes van 'James De Musical – Live on Stage' komt er een gloednieuwe show naar de Lotto Arena. De tweede editie van 'James De Musical – Live on Stage' wordt opnieuw een indrukwekkend totaalspektakel waarin de rollen nog eens worden omgedraaid voor Metejoor, Gert Verhulst, Karen Damen en Niels Destadsbader.

