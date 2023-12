Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW

Foto: VRT 1 - © VRT 2023

Christine heeft een doel en Tamara raakt steeds meer gefrustreerd. Tim geeft goede raad, bij de advocaten zakt de sfeer onder nul. Nancy wordt met beide voeten op de grond gezet. Frank wil Simonne verrassen, Tom is razend en Dieter verliest even de pedalen. Eddy en Frank hebben een missie. Nancy springt in de bres voor Marianne.

Maandag 18 december 2023 - aflevering 5551

Christine heeft een duidelijk doel voor ogen. De frustraties groeien Tamara boven het hoofd. Nancy doet Dieter een voorstel. Simonne draagt de gevolgen van Franks gedrag en daar is ze niet mee gediend. Tom zoekt toenadering tot Karin.



Dinsdag 19 december 2023 - aflevering 5552

Tamara gooit het roer helemaal om en loopt langs bij VITA; ze begint ook terug te werken bij Feniks. Tim geeft zijn collega wat goede raad. Dries moet met lede ogen toezien hoe de sfeer op kantoor onder nul zakt.

Woensdag 20 december 2023 - aflevering 5553

Nancy wordt met beide voeten terug op de grond gezet. Bob wil graag een ernstig gesprek voeren met Tamara, maar zij ziet dat niet zitten. Adil confronteert Christine met zijn bevindingen. Frank besluit om Simonne te verrassen, maar ze komt niet naar huis. Donderdag 21 december 2023 - aflevering 5554

Tom is razend kwaad op zijn collega. Marianne hoopt op een rustige kerst. Eddy vindt dat Tom een lesje verdiend. Christine geeft Bob raad in verband met Tamara. Dieter verliest even alle redelijkheid tegenover zijn vrouw.

Vrijdag 22 december 2023 - aflevering 5555

Nancy neemt het op voor Marianne. Thilly helpt Christine om haar twijfels weg te laten ebben. Dries maakt Tom duidelijk dat hij dringend aan zelfreflectie moet doen. Eddy en Frank hebben een missie, maar zoals steeds is het de vraag welke gevolgen deze zal kennen. 'Thuis', van maandag tot vrijdag rond 20.15 uur op VRT 1.