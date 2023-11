Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW

Foto: VRT 1 - © VRT 2023

Eddy schopt wild in het rond en Adil komt tot een besef. Vicky wil de vrede bewaren, Waldek heeft succes bij de vrouwen. De lijdensweg van Peter duurt voort en Marianne heeft goed nieuws, De Withoeve krijgt een ongenode gast. Frank confronteert Marianne. Zien we de jaloerse kant van Karin? Dieter heeft heel veel spijt. Tamara lijkt over haar twijfels heen te zijn.

Maandag 27 november 2023 - aflevering 5536

De relatie tussen Vicky en Peter komt onder enorme druk te staan. Waldek is blij dat hij iets om handen heeft. Marianne onderneemt actie en gaat op zoek naar Peter. Eddy schopt wild in het rond en dat zullen Sam, Simonne en Dieter geweten hebben. Adil beseft dat hij de zaken anders moet beginnen aanpakken.



Dinsdag 28 november 2023 - aflevering 5537

Eddy krijgt het hard te verduren van Frank. Gelukkig kan hij op de steun van Vince rekenen. Vicky wil de goede vrede bewaren, maar moet daar serieus veel moeite voor doen. En dan stort haar wereld in. Waldek ligt plots heel goed in de markt bij de vrouwen.

Woensdag 29 november 2023 - aflevering 5538

De lijdensweg van Peter is nog niet gedaan. Marianne komt met goed nieuws voor haar advocaten. Rosa vindt dat Nancy eindelijk eens moet uitmaken wat ze wil. Een ongewenste gast duikt op in de Withoeve. Donderdag 30 november 2023 - aflevering 5539

Vicky heeft het moeilijk en ze is niet de enige. Peter blijft hangen in zijn boosheid en verdriet. Frank confronteert Marianne met alle miserie die zij heeft aangericht. Femke komt tot een nare ontdekking. Laat Karin zich van haar jaloerse kant zien?

Vrijdag 1 december 2023 - aflevering 5540

Dieter heeft enorm veel spijt van wat er gebeurd is. Viv krijgt hulp uit onverwachte hoek. Bij Tamara lijkt de twijfel gaan liggen. Dries en Marianne oefenen opnieuw hun strategie voor het nakende proces. 'Thuis', van maandag tot vrijdag rond 20.15 uur op VRT 1. Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek! Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!