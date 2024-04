Dit zie je deze week in 'Neighbours: A New Chapter' - PREVIEW

In Ramsay Street is heel wat veranderd. Nieuwe gezichten hebben er zich gesetteld, maar ook enkele vertrouwde bewoners zijn de straat trouw gebleven. Drama, emotie, liefde en plezier zijn weer gegarandeerd! Zet je schrap voor een nieuwe week van 'Neighbours: A New Chapter'.

Maandag 8 april 2024 - aflevering 8940

De bewoners van Erinsborough moeten wennen aan de nieuwe realiteit. Holly heeft slecht nieuws voor Reece, terwijl Toadie en Terese zich zorgen maken over wat de onthullingen betekenen voor hun familie. David wil nog steeds niks met Paul te maken hebben.



Dinsdag 10 april 2024 - aflevering 8941

Reece en Byron roepen hulp in bij het zoeken naar Eden. Nell hoort dat Toadie en Terese haar verbieden om Mel te zien, in Toadies poging om het gezin bij elkaar te houden. David wordt onder druk gezet om in Erinsborough te blijven.

Woensdag 11 april 2024 - aflevering 8942

Na nieuwe onthullingen stelt Toadie zijn standpunt bij ten aanzien van Nell en Melanie. Reece wordt eindelijk herenigd met Krista en Paul moet Chloe vragen om op Lassiters te passen. Donderdag 12 april 2024 - aflevering 8943

Na nieuws van het thuisfront, wijzigt Reece haar plannen en neemt ze een moeilijke beslissing. Mackenzie heeft het moeilijk met de relatie van Holly en Haz, maar is bereid een offer te brengen voor haar vrienden. David bevindt zich tussen twee vuren, terwijl Cara JJ's vragen over zijn afkomst probeert te beantwoorden. 'Neighbours: A New Chapter', van maandag tot donderdag om 14.40 uur op Play5. Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek! De soap-inhouden vind je ook in de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!