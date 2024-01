Dit zie je deze week in 'Milo' - PREVIEW

Liam wordt geconfronteerd met zijn wilde nacht en Milo schrijft haar eerste liedjestekst. Pol en Alice nodigen Jesse uit. Liam wordt onder druk gezet door de platenfirma en Aron is geschokt. Liam en Milo belanden in de cel. Milo's oma valt flauw.

Maandag 29 januari 2024 - aflevering 14

Liams mama Hilde en Lou confronteren Liam met zijn wilde nacht. Lou lekt informatie aan de pers uit wraak, terwijl Hilde Milo bedankt voor haar hulp. Alice ontdekt een drankvlek op Milo's trui en Pol maakt zich zorgen om Jesse's invloed. Intussen schrijft Milo, na alle goede raad van Jesse, haar eerste liedjestekst.

Dinsdag 30 januari 2024 - aflevering 15

Nora legt Milo uit welke gevolgen de fraudezaak kan hebben voor hun job in de cafetaria. Intussen heeft Robyn Milo's liedjestekst stiekem meegenomen, loopt Liams actie in de bakkerij best goed en nodigen Pol en Alice Jesse uit om bij hen te komen eten.



Woensdag 31 januari 2024 - aflevering 16

Jesse en Milo komen met een smoes weg van Pol en Alice om naar de bezetting op Kosmos te gaan. Daar eisen de studenten een platencontract en Liam belooft om hen te helpen. De platenfirma zet Liam enorm onder druk, waardoor hij in een zeer lastig parket gebracht wordt. Pol en Alice praten na over hun avond, terwijl Aron geschokt is door Liams promotiemateriaal in de bakkerij.

Donderdag 1 februari 2024 - aflevering 17

Jenny eist dat Liam binnen een week een hit maakt voor het platencontract. Milo's songtekst wordt gebruikt voor de hit en Liam en de studenten nemen het nummer samen op. Plots worden de opnames verstoord door de politie en belanden Liam en Milo in de cel. Wanneer Milo na een heftige nacht thuiskomt, ziet ze haar oma flauwvallen.



