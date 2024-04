Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Zon, zee en strand. Wat moet een mens meer hebben? Je vindt dit alles in Summer Bay. Maar voor de inwoners is het er niet altijd paradijselijk. Dat is al jaren hét succesrecept van 'Home and Away'. Lees hier de preview op volgende week.

Maandag 22 april 2024 - aflevering 8041

Kirby is van slag na haar breuk met Theo en verdrinkt haar verdriet bij Rose. Remi, die nog niet op de hoogte is van de spanningen tussen Theo en Kirby, last intussen een vergadering in om de rest van de band in te lichten over zijn beslissing om Mercedes DaSilva, een ex-lid van Lyrik, mee te laten optreden bij de Battle of the Bands-wedstrijd. Eden is woest en begrijpt niet waarom Remi zo'n beslissing neemt zonder de rest van de band te raadplegen, zeker na alles wat er in het verleden is gebeurd. Bree is jaloers wanneer ze getuige is van een innige omhelzing tussen Remi en Mercedes.



Dinsdag 23 april 2024 - aflevering 8042

Kirby wordt door Irene op de vingers getikt, omdat ze zomaar is vertrokken tijdens haar shift. Eden kijkt intussen met argusogen naar de komst van Mercedes, terwijl Remi ervan overtuigd is dat ze hun geheime wapen zal zijn om de overwinning binnen te halen op de Battle of the Bands-wedstrijd. Met enige tegenzin sluiten Kirby en Eden aan bij de repetitie met Mercedes. Alles gaat goed, tot de toenemende spanningen een hoogtepunt bereiken en er een ruzie losbarst. Kirby en Theo gaan op zoek naar een manier om werk en privé gescheiden te houden. Rose en Mali proberen uit te zoeken of hun relatie kans op slagen heeft.



Woensdag 24 april 2024 - aflevering 8043

Remi smeekt Mercedes om Lyrik nog een kans te geven en vraagt Felicity of Mercedes een tijdje bij haar kan logeren. Het klikt meteen tussen de twee vrouwen en dat is een doorn in het oog van Eden. Bree hoort Remi uit over zijn verleden met Mercedes. Irene heeft wat goede raad in petto voor Mali, die hoopt dat Rose hem alsnog een kans zal geven. Cash zet zijn carrière op het spel door het dossier van Andrew mee naar huis te nemen.



Donderdag 25 april 2024 - aflevering 8044

Cash maant Justin aan om de politie hun werk te laten doen in de Andrew-zaak, maar hij weigert lijdzaam toe te kijken en wil zelf actie ondernemen. Felicity is er intussen zeker van: Cash voelt zich schuldig voor de gevaarlijke situatie waarin Andrew zich bevindt en wil dit goedmaken. Ze probeert hem op andere gedachten te brengen, terwijl Eden hem net aanmoedigt om zijn buikgevoel te volgen. Het interview van Marilyn wordt gepubliceerd in een nationale krant. Irene maakt zich zorgen om haar veiligheid.



Vrijdag 26 april 2024 - aflevering 8045

De reddingsoperatie van Justin en Cash draait uit op één grote mislukking. Ze komen er gelukkig zonder al te veel kleerscheuren vanaf, maar voor Andrew ziet het er niet goed uit. Kate zoekt opnieuw steun bij Xander. Wanneer ze hem vervolgens voorstelt om mee te gaan naar een voetbalwedstrijd van haar zoon, wijst Mackenzie hem op de toenemende afhankelijkheid van Kate. Roo en John begeleiden Marilyn naar het politiekantoor, nadat ze dreigfoto's ontving. Cash probeert te verzender op te sporen, maar belandt al gauw op een dood spoor.



