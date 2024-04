De laatste aflevering van 'Juliet': een ware ouder

Nu de inbreker is geklist komt ook het onderzoek naar de moord op Jeffrey Bauwens in een stroomverstelling. Juliet blijft echter te grote vraagtekens bij het verhaal zetten.

In de hoop de definitieve waarheid naar boven te spitten gaat ze in de fout, en dreigt ze het hele onderzoek in gevaar te brengen. Wanneer het moordonderzoek zijn ontknoping nadert, moet Juliet ook definitieve keuzes maken in verband met Chloë en Danny, keuzes die hun levens voor altijd kunnen veranderen...

'Juliet', zondag 7 april om 20.45 uur op VRT 1.