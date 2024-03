'De Laatste 100 uur' met Bart Swings op Pickx+

In het rijtje straffe Belgische sporters kan schaatser Bart Swings onmogelijk ontbreken. Met ongeziene prestaties en de daarbijbehorende medailles in zowat elke discipline mogelijk, inclusief Olympisch goud in de massastart, leerde de jonge atleet het land schaatsen.

Al schaatst Bart al bijna de helft van zijn leven, toch heeft de 33-jarige Leuvenaar nog andere ambities en passies in het leven.

In een gloednieuwe aflevering van 'De Laatste 100 uur' wordt deze keer topschaatser Bart Swings het vuur aan de schenen gelegd door Luk Alloo. Een druk waar de jonge sportman moeiteloos mee om kan door zijn vele ervaring met stresssituaties. Al vanaf zeer jonge leeftijd neemt hij deel aan competities en verovert hij podia. Al begon zijn topsport avontuur niet bij het schaatsen:

'Ik heb mijn eerste paar skeelers van Sinterklaas gekregen, net als mijn broer en zussen, toen ik 6 jaar was. Ik trok ze aan en voelde meteen dat dat me wel echt lag. Ik ben samen met mijn broer Maarten in de competitie gestapt. Bij de junioren begonnen de overwinningen echt te komen. Op mijn 18de heb ik de overstap gemaakt naar schaatsen en het was toch een groot verschil. De skeelerbeweging gaat me vrijwel natuurlijk af, terwijl ik op het ijs echt moet nadenken. Tegen die verschillen in techniek bots ik soms nog. Ik skeeler liever dan dat ik schaats maar ik had Olympische dromen, ik wou medailles. Toen ik begon te schaatsen zei ik meteen dat ik me wou plaatsen voor de Olympische Spelen in Sotsji (2014) en tegen PyeongChang (2018) wil ik een medaille. En dat is ook gelukt. Maar moest skeeleren een Olympische sport zijn, dan had ik alleen dat gedaan.'

Aanstaande donderdag is tijdens een nieuwe aflevering van 'De Laatste 100' uur met host en interviewer Luk Alloo te ontdekken wat het driftige kantje in Olympisch schaatser Bart Swings triggert, wat hij wil doen na zijn topsportcarrière, hoe lang hij zeker nog wil doorgaan en hoe hij later herinnerd wil worden.

