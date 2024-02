'Chantal' kampt zondag met een vreemde vogel

Foto: Eén - © VRT 2022

Muze botst op een wildvreemde man bij de tipi achter zijn café en incasseert enkele klappen. Als blijkt dat Emma, Noor en Milou de man in de tipi achter De Miserie laten logeren en weigeren te vertellen wie die man is, grijpen Chantal en Muze in.

Niemand slaapt nog in de tipi! Chantal wordt in haar functie van hoofdinspecteur én in haar moederrol tot het uiterste gedreven wanneer haar dochter en haar vriendinnen verdwijnen.

'Chantal', zondag 11 februari om 21.55 uur op VRT 1.