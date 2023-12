'The Real Housewives Ultimate Girls Trip' op Hayu

De gloednieuwe serie 'The Real Housewives Ultimate Girls Trip: RHONY Legacy' is vanaf 15 december te streamen op Hayu.

Terugkerende 'Housewives' zijn Kelly Killoren Bensimon, Luann de Lesseps, Dorinda Medley, Sonja Morgan, Ramona Singer, en Kristen Taekman.

In dit seizoen:

Meer dan een decennium nadat ze voor het eerst te zien waren in 'The Real Housewives of New York Cit'y, brengt 'The Real Housewives Ultimate Girls Trip: RHONY Legacy' popcultuur-iconen Kelly Killoren Bensimon, Luann de Lesseps, Dorinda Medley, Sonja Morgan, Ramona Singer en Kristen Taekman weer samen. Ze vliegen naar het prachtige St. Barths voor een episch avontuur. Het aankomende seizoen volgt de dames terwijl ze terugkeren naar het beruchte huis op Saline Beach, ook bekend als het Piratenhuis, dat te zien was in seizoen 5 van 'The Real Housewives of New York City'.

'The Real Housewives Ultimate Girls Trip: RHONY Legacy' is geproduceerd door Shed media (een divisie van Warner Bros. Unscripted Television) met Lisa Shannon, Dan Peirson, John Paparazzo, Lauren Volonakis en Barrie Bernstein als uitvoerende producenten. Daarnaast is Andy Cohen betrokken als uitvoerend producent.

Bekijk het gloednieuwe seizoen van 'The Real Housewives Ultimate Girls Trip: RHONY Legacy' op Hayu vanaf 15 december, dezelfde dag als in de VS.