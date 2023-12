Nieuw seizoen van 'Salvage Hunters: The Restorers' op Discovery

Antiekhandelaren kunnen niet zonder goede restaurateurs. De ervaren vakmensen kunnen bijzondere, maar verweerde items namelijk zo mooi herstellen dat de handelaren er soms wel meer dan tien keer zoveel voor kunnen krijgen.

Daarom wendt antiekdealer Drew Pritchard zich in het nieuwe seizoen van 'Salvage Hunters: The Restorers' ook weer tot het restauratiekoppel Michael en Maria Start met zijn mechanische pauw van 130 jaar oud. Het arme beest is al zijn veren kwijt en het ingenieuze mechanisme is ook volledig stuk.

Michael en Maria verbazen Drew door het zo te herstellen dat het mogelijk wel meer dan 10.000 pond waard is. Ook kunstenaar Nick Elphick verrast handelaar Saxon Durrant met de reparatie van een oud en afgebladderd schilderij dat ooit buiten bij een pub hing. Terwijl Saxon uitzoekt waar het schilderij ooit heeft gehangen, kleurt Nick de ontbrekende elementen in alsof het er altijd zo uitzag. Leerlooier Martin Ashworth krijgt van handelaar Natasha Francis een bijna onmogelijke opdracht: de reparatie van een klassieke leren poef in de vorm van een varken waarvan het complete hoofd ontbreekt. Toch weet Martin ook deze klus met de grootst mogelijke perfectie te volbrengen.

'Salvage Hunters: The Restorers', vanaf dinsdag 12 december om 20.30 uur op Discovery.