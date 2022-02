''Neighbours' stopt productie in juni 2022'

De Australische soap 'Neighbours' zal in juni 2022 de productie staken als er geen nieuwe omroep wordt gevonden na de aankondiging van het Britse Channel 5 dat de langlopende soap in augustus uit hun schema zal worden geschrapt. Dat meldt soapwebsite Back To The Bay.

Channel 5 bevestigde zaterdag de geruchten in tabloid The Sun. ''Neighbours' zal na deze zomer niet meer op Channel 5 worden uitgezonden', liet een woordvoerder in een verklaring.

''Neighbours' is al meer dan tien jaar een geliefd onderdeel van ons schema en we willen de cast, Fremantle en het hele productieteam bedanken voor hun fantastische werk aan deze iconische serie. We willen natuurlijk ook de fans bedanken voor hun loyale steun aan 'Neighbours' door de jaren heen.

'We erkennen dat er teleurstelling zal zijn over deze beslissing, maar onze huidige focus ligt op het vergroten van onze investering in origineel Brits drama, dat een grote aantrekkingskracht heeft op onze kijkers', aldus nog de verklaring.

'Neighbours' wordt sinds 2008 uitgezonden op Channel 5, nadat de BBC de uitzendrechten niet meer wenste te vernieuwen omdat de kosten te hoog waren. Nu is er ook tussen de Austalische zender Netork Ten, producent Fremantle en het Bristse Channel 5 geen akkoord meer gevonden. De laatste afleveringen worden in augustus 2022 op Channel 5. Als er geen nieuwe partner meer wordt gevonden, is dat het definitieve einde van 'Neighbours'.