Wielerlegende Eddy Merckx: op handen gedragen én verguisd

De Belgische wielerlegende Eddy Merckx, ook wel 'De kannibaal' genoemd, won tussen 1967 en 1975 alles wat er op de fiets te winnen viel: vijf keer de Tour de France, vijf keer de Giro d'Italia en talloze klassiekers. Maar hoe meer hij won, hoe meer de adoratie omsloeg in afgunst. Hoe lang kun je dan blijven doorfietsen?

De documentaire Eddy Merckx volgt, uitsluitend met archiefbeelden, het buitengewone parcours van de grootste wielrenner aller tijden.

Vijf Rondes van Frankrijk, vijf Giro’s, drie WK’s, een Vuelta, een legendarisch werelduurrecord in Mexico en een heleboel klassiekers: Eddy Merckx won ze en groeide daarmee in minder dan een decennium uit tot het ultieme icoon van de wielersport.

Dankzij deze successen werd hij op handen gedragen en vertegenwoordigde hij de samensmelting van de gescheiden Waalse en Vlaamse cultuur. Maar niet iedereen was blij met Merckx’ onstilbare honger naar de winst: de Fransen vonden het erg vervelend dat ‘hun’ ronde jarenlang gedomineerd werd door een Belg.

'Eddy Merckx' (in de bioscoop onder de naam 'Merckx') toont interviews met wielrenners als Joop Zoetemelk en Jan Janssen en is veel méér dan een opsomming van overwinningen, valpartijen en obstakels; het is een tijdsbeeld. Een film over uitzonderlijke wilskracht, met enkele zeldzame kijkjes in Merckx’ privéleven.

Regie: Boris Tilquin en Christophe Hermans

'NPO Doc: Eddy Merckx', maandag 7 juli om 22.25 uur bij de VPRO op NPO 2 en NPO Start.