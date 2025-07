De geschiedenis van de Atlantikwall in 'Andere Tijden'

Langs de Europese westkust, van de Noordkaap in Noorwegen tot aan de Spaanse grens, staan nog altijd tienduizenden Duitse bunkers. Deze betonnen overblijfselen maken deel uit van de Atlantikwall: de gigantische verdedigingslinie die de nazi's tijdens de Tweede Wereldoorlog aanlegden om een geallieerde invasie tegen te houden.

Ruim tachtig jaar later zijn ze uitgegroeid tot stille getuigen van een donkere periode. 'Andere Tijden' onderzoekt in een tweeluik de geschiedenis van de Atlantikwall, met een reis die voert van Noord-Holland tot Normandië. Wat betekende deze verdedigingslinie destijds voor de Duitse oorlogsstrategie? Het tweeluik is op dinsdag 8 en 15 juli te zien bij de NTR op NPO 2 om 21.00 uur.

De Atlantikwall geldt als het grootste bouwproject van de twintigste eeuw. De linie bestaat uit meer dan 100.000 bouwwerken: er zijn tienduizenden kleine en grote bunkers, geschutskoepels en luchtafweerplekken maar ook kantines, paardenstallen en toiletgebouwen. Na de oorlog worden alleen de meest hinderlijke of gevaarlijke exemplaren gesloopt. De rest blijft staan, afgesloten, dichtgetimmerd of onder het zand verstopt. Van al die structuren is tot op de dag van vandaag slechts de helft officieel in kaart gebracht.

Toch krijgen veel van deze betonnen kolossen inmiddels een tweede leven. Sommige zijn omgevormd tot vakantieverblijf, bedrijfsruimte of opslagplaats. Andere dienen als educatief centrum, herinneringsplek of museum.

Presentator Astrid Sy rijdt in een historische jeep langs bunkers op Utah Beach in Normandië, bezoekt één van de best bewaarde kustbatterijen’ Reversyde’ in Oostende en in Zandvoort spreekt ze met een man die als kind zijn huis moest verlaten toen het dorp deels werd afgebroken voor de Atlantikwall. 'Andere Tijden' onderzoekt in Zeeland, na Normandië de enige plek waar de geallieerden door de Atlantikwall zijn gebroken, hoe de strijd daar werd gevoerd. Verder wordt samen met de Haagse Bunkerploeg een na de oorlog dichtgemetselde manschappenbunker opgegraven. Tachtig jaar na de oorlog wordt diep onder het zand een bijzondere historische vondst gedaan.

'Andere Tijden' is hét geschiedenisprogramma met onderwerpen uit de recente geschiedenis. Voor deze onderwerpen zoeken we naar een relatie met de actualiteit, naar het opmerkelijke, onbekende verhaal, naar nieuwe feiten en naar nooit eerder in Nederland vertoonde beelden.

'Andere Tijden: Een ketting van beton' en 'De burcht doorbroken', dinsdag 8 en 15 juli om 21.00 uur bij de NTR op NPO 2.