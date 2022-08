Kijkcijfers: Allerlaatste aflevering van 'Neighbours' trekt miljoenenpubliek

De finale van 'Neighbours' ('Buren') heeft zowel in thuisland Australië als in het Verenigd Koninkrijk erg mooie kijkcijfers gehaald. De soap is na 37 jaar tot een definitief einde gekomen en gaat er dus écht met een knal uit.

In Australië werd de finale van 'Neighbours' donderdag uitgezonden. Ruim 1,2 miljoen fans stemden af op de laatste aflevering van de iconische tv-serie. Dat is een absoluut record voor de soap die al jaren te kampen had met dalende kijkcijfers. Het programma was hiermee bij de best bekeken uitzendingen van de avond.

Vrijdag werd de finale dan uitgezonden in het VK, op zender Channel 5, en ook daar kon de slotaflevering van de soap op heel wat bijval rekenen. Over het kanaal stemden bijna 3 miljoen kijkers. gemiddeld keken 2,6 miljoen Britten, op een gegeven moment steeg dat cijfer tot 2,9 miljoen. Op het tijdstip van uitzending was de soap het vierde best bekeken programma.