Nieuwe afleveringen, gekke avonturen en filmweekends op Cartoon Network in juli

Robin, Starfire, Cyborg, Beast Boy en Raven storten zich in nieuwe, komische avonturen en laten zien hoe het leven écht is voor tiener-superhelden wanneer de cape afgaat.

'Teen Titans Go!'

Vanaf maandag 7 juli, elke dag om 19.40 uur

'Teen Titans Go!' viert Shark Week. Mis de nieuwe afleveringen niet en ontdek de hilarische avonturen van de Titans en King Shark op het strand. Vanaf maandag 7 juli, elke dag om 19.40 uur op Cartoon Network en HBO Max.

'Jellystone!'

Vanaf maandag 21 juli, elke dag om 12.00 uur

De reeks speelt zich af in het charmante stadje Jellystone. We volgen een bonte verzameling Hanna-Barbera-personages terwijl ze er wonen, werken, spelen en op een knotsgekke manier samen het stadje op stelten zetten. Huckleberry Hound is trotse burgemeester van Jellystone. Cindy, Boo Boo en Yogi vormen het medisch team van de stad. Jabberjaw werkt in de kledingwinkel van Magilla, waar ze alle vlinderdassen en hoeden leveren aan de inwoners. Elk personage heeft een eigen rol binnen de gemeenschap. Hun paden kruisen elkaar op grappige en absurde manieren, waarbij alledaagse situaties eindigen in hilarische chaos.

Bekijk vanaf 21 juli nieuwe afleveringen van 'Jellystone!' om 12.00 uur op Cartoon Network en HBO Max.

Activeer Gumball Modus

Vanaf maandag 21 juli, elke dag om 17.30 uur

Duik deze zomer in de wonderlijke wereld van Gumball. Ga elke week mee met Darwin en Gumball en herontdek de gekke stad waarin ze wonen, hun liefdevolle familie, de eindeloze grappige momenten, hun unieke school, epische avonturen en hun vrolijke vriendschap.

Ga vanaf 21 juli elke dag om 17.30 uur op verkenning met Darwin en Gumball op Cartoon Network en HBO Max.

'Popcorn Time'

Vanaf zaterdag 5 juli, elk weekend om 14.30 uur

Deze zomer kan je elk weekend genieten van de geweldige 'Popcorn Time': een duik in een wereld vol avontuur, plezier en spannende ontdekkingen met je favoriete personages zoals Craig, Scooby-Doo, Batman en meer.

Mis deze kans niet om onvergetelijke momenten te beleven met familie en vrienden. Elk weekend staat er een nieuwe film voor je klaar om 14.30 uur op Cartoon Network en HBO Max.