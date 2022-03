Bevestigd! Populaire soap 'Neighbours' stopt definitief in juni 2022

De trouwe fans hingen de voorbije weken nog tussen hoop en vrees, net zoals de cast van 'Neighbours'. Alle hoop is nu verdwenen. In juni stopt de productie van 'Neighbours'. Na bijna 37 jaar stoppen de avonturen in Ramsey Street. De beslissing komt er nadat de Britse tv-zender Channel 5 besliste om 'Neighbours' niet langer uit te zenden. Hiermee kwam een paar weken geleden een einde aan de Britse financiering van de soap, een noodzaak om te overleven. In thuis Australië is vervolgens druk gezocht naar nieuwe geldschieters, zonder resultaat. Hierop besliste de producent om vandaag het definitief einde aan te kondigen:

We are so sorry to say that after nearly 37 years and almost 9000 episodes broadcast we have to confirm that Neighbours will cease production in June. pic.twitter.com/YwlDZPb7zB