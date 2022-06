It's a wrap! Opnames van 'Neighbours' zitten erop

© Fremantlemedia 2022

Het is zover. De allerlaatste scènes van 'Neighbours' ('Buren') zijn ingeblikt. In thuisland Australië wordt de allerlaatste aflevering van de iconische soap uitgezonden op 1 augustus. De Britse kijkers nemen enkele weken later afscheid.

'Na bijna 37 jaar en zo’n 9.000 afleveringen legt de productie deze zomer het werk neer. Na het verlies van een belangrijke uitzendpartner in het Verenigd Koninkrijk en een gebrek aan financiering is er geen andere optie dan een punt te zetten achter de show', stelt een woordvoerder van producent Fremantlemedia.

'Neighbours' werd vooral overeind gehouden door de financiële steun van de Britse omroep Channel 5. In februari besliste die zender echter om niet langer geld te pompen in de soap en te stoppen met het uitzenden van de serie. Dat bleek de doodsteek voor de Australische moeder der soaps. Er werd nog lang gezocht naar een nieuwe geldschieter, maar zonder resultaat. Daarop werd beslist om de reeks te stoppen. Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Neighbours (@neighbours) Maar 'Neighbours' stopt niet zomaar. De laatste afleveringen zijn een heus cadeau voor de fans van het eerste uur. Zo maken een aantal iconische personages nog eenmaal hun opwachting. Onder hen Kylie Minogue, Jason Donovan, Guy Pearce en Ian Smith (Harold). Uit het meer recente verleden van de soap keert ook Finn Kelly terug. En dat belooft een bijzondere verhaalwending te worden, want enige tijd terug stierf dit personage in de reeks. Vlaamse fans van 'Neighbours' hoeven nog niet meteen te wanhopen. In Vlaanderen lopen we enige tijd achter op de afleveringen in Australië, dus bij ons is de soap nog zeker een jaar te volgen. 'Neighbours' werd in Vlaanderen van bij het begin uitgezonden op Eén, maar is tegenwoordig te zien op VTM 2. Bron: hln.be - eigen bericht