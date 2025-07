Plezier en zomerse gekte met Bugs Bunny, Lamput en Mr Bean op Cartoonito

Bugs en Lola zijn managers van de Looney Builders bouwploeg, bestaande uit Daffy, Porky, Tweety en andere bekende Looney gezichten.

Bugs Bunny Bouwers

Vanaf 14 juli

Samen helpen ze hun medeburgers van Looneyburg bij gekke bouwprojecten. Of het nu gaat om het bouwen van een spannende nieuwe racebaan of het maken van een buitenaardse ijscoupe, geen klus is te groot of te wild voor de Looney Builders.

Bekijk vanaf maandag 14 juli, dagelijks om 15.00 uur de nieuwe afleveringen op Cartoonito en op HBO Max.

De zomer op Cartoonito

Vanaf 1 juli



Geniet van een zomer vol plezier en gelach. Elke ochtend staat in het teken van de leukste zomerprogrammering met de populairste shows: 'Mr Bean: De Tekenfilmserie', 'De Tom en Jerry Show' en 'Grizzy & de Lemmings'.

Kijk vanaf dinsdag 1 juli tot en met zondag 31 augustus elke dag om 7.55 uur tot en met 11.25 uur naar afleveringen van je favoriete shows op Cartoonito, ook te streamen op HBO Max.

Lamput

Vanaf 30 juni

Lamput is een gek, oranje wezentje dat ontsnapt is uit een gesticht. Twee dokters doen er alles aan om hem te vangen, maar dat lukt nooit. Lamput is een meester in vermommingen en ontsnapt telkens weer.

Kijk vanaf maandag 30 juni elke dag om 16.30 uur naar de nieuwe afleveringen van Lamput, op Cartoonito en te streamen via HBO Max!