Rellen Scheveningen en beelden ontvoering Den Haag in 'Opsporing Verzocht'

Op 1 mei waren er rellen in Scheveningen, waarbij grote groepen jongeren vernielingen aanrichtten. In de uitzending van 'Opsporing Verzocht' wordt nog een aantal gezochte verdachten getoond met duidelijke beelden.

Verder bijzondere bewakingsbeelden uit Den Haag. Daar werd op 28 maart op de Laakweg een 29-jarige man ontvoerd. De ontvoering werd vastgelegd door een bewakingscamera. Het slachtoffer kon bevrijd worden en vertelt vanavond over de gebeurtenissen. Er worden nog twee betrokkenen gezocht. Beide verdachten zijn gefilmd als ze vluchten in Den Haag.

Daarnaast worden beelden getoond van twee mannen die met een mes en een vuurwapen een casino in Geldrop binnenliepen. Er is gefilmd hoe ze met een mes achter een

casino-medewerkster aangingen en klanten met de dood bedreigden.

Andere misdrijven die de politie met kijkerstips wil oplossen zijn onder andere een woningoverval in Enschede en twee brandstichtingen begin maart in Arnhem. Bij één daarvan moesten zo’n 150 brandweerlieden worden ingezet.

Overigens is er dankzij een kijkerstip de afgelopen dagen een belangrijk nieuw spoor rond de overval op een privé-spa in Amersfoort. Er is een anonieme tip gekomen over de bijnaam van één van de daders.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 8 juli om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.