Op deze datum valt het doek over 'Neighbours'!

De Britse commerciŽle zender Channel 5 heeft de uitzenddatum bekend gemaakt voor de allerlaatste aflevering van 'Neighbours' ('Buren'). De Australische soap houdt op te bestaan nadat Channel 5 had besloten om geen geld meer in de serie te stoppen.

Voor de Vlaamse fans is er zeker het eerstkomende jaar nog niets aan de hand. Maar de Australische en Britse kijkers mogen zich stilaan opmaken voor het verrassende en emotionele afscheid van hun favoriete soapserie 'Neighbours'. Channel 5, dat de serie op het Britse eiland uitzendt, heeft de datum en tijdstip bekendgemaakt van de allerlaatste aflevering.

'Neighbours' komt definitief tot een einde op vrijdag 29 juli. De aangrijpende en emotionele finale zal er die dag om 21.00 uur Britse tijd worden uitgezonden. Over de finale van de moeder der soaps is nog niet veel bekend, maar Channel 5 belooft om in de komende weken een aantal tipjes van de sluiter te lichten.

Uiteraard is er al wat nieuws bekend. Zo maken een aantal oude bekenden hun opwachting in Ramsay Street. Maar hoe het verhaal van de legendarische buren, dat heel wat fans meer dan 30 jaar lang in de ban heeft gehouden, precies eindigt is nog koffiedik kijken.

Doot de achterstand op de originele uitzendingen duurt het in Vlaanderen nog minstens een jaar alvorens de slotaflevering bij ons te zien zal zijn.

Bron: hln.be