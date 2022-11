Dan toch nieuw seizoen van populaire Australische soap 'Neighbours'

Niemand had het durven hopen, maar het is toch zo! Amper 4 maanden na het 'definitieve' einde van 'Neighbours' krijgen de trouwe fans goed nieuws. Er komt opnieuw leven in Ramsay Street!

Na 37 jaar en bijna 9.000 aflevering viel afgelopen zomer het doek over de Australische soap 'Neighbours', bij ons bekend als 'Buren'. De Engelse zender Channel5 wou niet langer investeren in de reeks. De Australische producent zocht nog naar een nieuwe geldschieter, maar dat lukte niet. Over en uit voor de bewoners van Ramsay Street. Met een extra lange slotaflevering boordevol oud bekenden van de soap nam de Australische kijker afscheid.

Maar dat afscheid is van korte duur. Streamingplatform Amazon redt de serie en kondigt een terugkeer aan in 2023. Dan starten de eerste draaidagen, een exacte startdatum is nog niet bekend. Het waren de acteurs zelf die het nieuws bevestigden op Twitter. Zowel Karl en Susan Kennedy als Paul Robinson en Toadie Rebecchi keren terug naar Ramsay Street. Over de andere acteurs is er nog geen duidelijkheid.

🚨 Breaking News from Erinsborough! 🚨



Neighbours will return for a brand-new series next year exclusively on @AmazonFreevee, alongside thousands of episodes from previous seasons to stream as you please. 🎉 pic.twitter.com/1Qq2fIPgog — Neighbours (@neighbours) November 17, 2022

Waar de nieuwe afleveringen in Vlaanderen te zien zullen zijn, is nog niet bekend. VTM2 heeft de uitzendrechten van de nog resterende afleveringen. Daar is de grote finale pas in januari 2024 te zien.