Comedy Central's originele film 'Office Race' gaat in première

Comedy Central heeft vandaag aangekondigd dat 'Office Race', een Comedy Central-film, in première gaat op zondag 17 december om 20.30 uur.

Met in de hoofdrollen Beck Bennett ('Saturday Night Live'), Joel McHale ('Animal Control'), naast Kelsey Grammer ('Frasier'), Kylie Bunbury ('Big Sky'), Erinn Hayes ('A Christmas Story Christmas'), Geoffrey Arend ('500 Days of Summer'), Katlyn Carlson ('iCarly'), Matt Richards ('That Damn Michael Che'), Karolena Theresa ('You Hurt My Feelings'), met J. B. Smoove ('Curb Your Enthusiasm') en Alyson Hannigan ('How I Met Your Mother').

'Office Race' draait om een onambitieuze kantoormedewerker (Beck Bennett) die veel moeite doet, om precies te zijn 42.195 kilometer, om zijn door sport geobsedeerde, micro-managende baas (Joel McHale) te verslaan.

Beck Bennett speelt Pat, een passieloze sul die doelloos door het leven gaat totdat hij wordt overgehaald om een marathon te lopen en al snel zijn liefde voor de sport ontdekt.

Joel McHale zal Spencer spelen, Pat's collega en rivaal, die een verwaande fitnessfanaat is met nul zelfbewustzijn en een verslaving heeft aan een semi-legaal sportdrankje.

Alyson Hannigan speelt de vriendin van Pat, die genoeg heeft van zijn futloze houding in het leven.

Erinn Hayes speelt Rita, een potentiële investeerder in Pat's bedrijf en de meedogenloos optimistische, door loopspullen geobsedeerde aanvoerder van het hardloopteam voor het goede doel.

Geoffrey Arend speelt Don, een emo-volwassene die wanhopig op zoek is naar gezelschap en erkenning voor al zijn liefdadigheidsinspanningen, waar hij je al te graag over vertelt.

J.B. Smoove speelt Harry, een voormalig wereldkampioen hardlopen, die de zuiverheid van zijn niche sport aanprijst en zijn neus ophaalt voor de hardloopgemeenschap.

Karolena Theresa speelt Olivia, de bruisende collega van Pat en Spencer, die meer van hardloopkleding houdt dan van het hardlopen zelf.

Katlyn Carlson zal Kiki spelen, Harry's hyper-competitieve muze, die niet bang is om van hardlopen een contactsport te maken en er alles aan zal doen om te winnen.

Kelsey Grammer speelt Coach B, Julies voormalige atletiektrainer op de middelbare school en vaak geblesseerde marathonloper die eigenaar is van een plaatselijke hardloopwinkel.

Kylie Bunbury speelt Julie, Pat's slimme, dynamische, verfrissend eerlijke teamgenoot en uiteindelijke coach, en wellicht ook iets meer...

Matt Richards zal Dave spelen, Pat's vrolijke beste vriend die geniet van marathons... van zijn favoriete films en Pat's relaxte levensstijl toejuicht.

