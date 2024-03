Vrijdag in 'Meldpunt': schuld aan UWV door pensioen nabetaling

Een nabetaling van het pensioenfonds lijkt altijd mooi meegenomen, behalve als daardoor eerder uitgekeerde toeslagen terugbetaald moeten worden aan het UWV.

'Meldpunt' liet eerder zien dat hierdoor een kwetsbare groep van arbeidsongeschikten financieel helemaal vastloopt. Het UWV belooft nu concrete oplossingen voor deze WIA-cliënten die buiten hun schuld om tot tienduizenden euro’s aan uitkeringen moeten terugbetalen.

Angela van der Looij is trambestuurder totdat zij in 2012 arbeidsongeschikt raakt. Omdat haar WIA-uitkering onder het bijstandsniveau is, krijgt zij een aanvullende toeslag van het UWV. Jaren later hoort zij van haar pensioenfonds ABP dat zij al die tijd ook recht had op een arbeidsongeschiktheidspensioen; Angela heeft nog 6.000 euro aan achterstallig pensioen tegoed. Een geschenk uit de hemel na jarenlang op een houtje bijten in de schuldsanering. Maar als het ABP dit bedrag in één keer nabetaalt vordert het UWV haar toeslagen over de afgelopen jaren terug. Erger nog, Angela moet 2.400 euro meer toeslag terugbetalen dan zij aan pensioen nabetaling heeft ontvangen.

In september 2023 liet MAX Ombudsman Rogier de Haan in 'Meldpunt' zien hoe dit beleid kwetsbare mensen verder in de problemen brengt. Het UWV belooft nu soepeler om te gaan met deze schrijnende kwesties. Over dit nieuwe beleid praat Elles de Bruin door met Rogier de Haan.

Verder in 'Meldpunt': diabetici boos om dure herkeuring van rijbewijs

Wie diabetes heeft moet, ongeacht de leeftijd, iedere vijf jaar tegen flinke kosten, het rijbewijs vernieuwen. Diabetes Vereniging Nederland vindt dit onterecht en overbodig. Van de diabetespatiënten die medisch herkeurd worden, wordt maar één procent als niet rijvaardig beschouwd. Arjen Buringa en Petra Leussink zijn beiden diabetespatiënt en vinden dat zij vanwege hun ziekte gediscrimineerd worden. Zij betalen, vergeleken met een gezonde automobilist, tien keer meer voor hun rijbewijs. Elles de Bruin spreekt hierover met Edith Mulder, directeur van Diabetes Vereniging Nederland.

