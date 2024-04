Na decennia van globalisering en internationale competitie zijn veel industrieŽn uit Europa verdwenen. Want waarom dingen hier maken als het ergens anders op de wereld goedkoper kan?

Maar de Nederlandse scheepsbouwer Royal Bodewes houdt al meer dan tweehonderd jaar het hoofd boven water. Het bouwt zelfs aan een schip voor een Aziatische klant. Made for Taiwan, in plaats van in Taiwan.

De scheepsbouw, misschien wel de oudste industrie van Nederland, loopt voorop om het werk weer naar Nederland te halen en bewijst haar veerkracht. Maar de concurrentie uit het Oosten is moordend: de Chinezen en Indiërs hebben afgelopen jaren enorme stappen gezet op de scheepsbouwmarkt ten opzichte van Europa.

Bij de Groningse scheepsbouwer Royal Bodewes staat een nieuwe generatie klaar om het familiebedrijf over te nemen. De zussen Nienke en Carlijn Bodewes zijn vastbesloten om níét de laatste generatie te zijn die het bedrijf drijvende houdt.

In de slechtste tijden was het bedrijf blij met een opdracht voor de bouw van één schip, maar tegenwoordig is het een en al bedrijvigheid. Werknemers uit alle windstreken bouwen aan vijf schepen tegelijk. Meestal leveren ze aan Europese rederijen, maar voor het eerst bouwen ze een schip voor een Aziatische klant. De 'Asia Cement No. 9' is Made for Taiwan, in plaats van in Taiwan. Zijn de rollen omgedraaid?

Regie: Kees Brouwer

Research: Arnout Arens

Producer: Britt Bennink en Koos van de Merbel

Eindredactie: Julia Veldman

Uitvoerend producent: Zoë de Wilde

'VPRO Tegenlicht: Dwarse scheepsbouwers', zondag 7 april om 22.05 uur bij de VPRO op NPO 2.