Numidia verwerkt Marokkaanse roots op een creatieve manier in 'MAX Muziekspecial'

'MAX Muziekspecial: Numidia' is een puur concert waarbij de liefde van Numidia voor muziek centraal staat. Op het programma staan verschillende hits zoals Kleine Jongen, Leef en Je Hebt 't.

Ook blikt de 24-jarige zangeres terug op haar deelname aan het programma De Beste Zangers, waar ze onder meer Dat Heb Jij Gedaan, The Shape I’m In en Arcade vertolkt.

De 'MAX Muziekspecial' trapt af met Vlinder, gevolgd door It’s A Man’s World, Leef en Je Hebt ‘t, waar het publiek gezellig op mee danst. Voorafgaand aan The Shape I’m In vertelt Numidia over haar zware jeugd: 'Daardoor ben ik extra blij dat ik vandaag op het podium mag staan. Als ik het kan, kan jij het ook.' Numidia weet het publiek te raken en heeft een unieke sound door haar nummers in het Nederlands, Engels én Berbers te zingen. Oftewel: een puur concert waarbij de liefde van Numidia voor muziek centraal staat

Numidia El Morabet groeit op in een muzikaal gezin in Venlo. Ze begint op jonge leeftijd met het maken van muziek. Zo doet ze op haar veertiende mee aan het programma 'The Voice Kids'. In 2018 tekent de zangeres bij een platenmaatschappij en scoort ze haar eerste hits; Dana, Meli, Meli en Tout Es Bon. Ook maakt ze haar opwachting in Het Perfecte Plaatje en De 'Beste Zangers'.

In dit laatste televisieprogramma maakt Numidia grote indruk met haar performance van de vertaalde versie van Arcade, waar Duncan Laurence in 2019 het Songfestival mee won. De zangeres is van Marokkaanse afkomst en weet dit op een creatieve manier te verwerken in haar nummers.

'MAX Muziekspecial: Numidia', zondag 24 maart om 18.10 uur bij MAX op NPO 1.