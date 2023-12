'Het Laatste Portret' portretteert Arlette

Arlette is 75 en ongeneeslijk ziek. Ze overwon tien jaar geleden borstkanker, maar de kanker is terug en deze keer niet meer te behandelen.

Arlette wil in schoonheid afscheid nemen van haar geliefden met een laatste portret van de hele familie. Samen met haar dochter Evi Hanssen praat Arlette openlijk in de media over de dood die haar binnenkort komt halen. Arlette wil af van het taboe over de dood: 'We sterven allemaal, sterven is deel van het leven, dus waarom dat onderwerp mijden als de pest?'

'Het Laatste Portret', dinsdag 5 december om 20.40 uur op VRT 1.