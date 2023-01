Frans Bauer, André van Duin en Bridget Maasland te gast in nieuw seizoen 'De Kist'

In dit nieuwe seizoen van 'De Kist' spreekt EO-presentator Kefah Allush met bekende Nederlanders over de dood, de zin van het leven en de mogelijkheid van een leven na de dood. In tegenstelling tot eerdere seizoenen vindt de ontmoeting plaats op een vaste locatie en heeft de kist een nieuw rol.

Kefah spreekt in de eerste aflevering met zanger Frans Bauer. Andere gasten dit seizoen zijn: Anneke van Giersbergen, Diederik Gommers, Yesim Candan, André van Duin, Bart Chabot, Bridget Maasland en Lisa van Ginneken.

Anders dan bij eerdere seizoenen ontmoeten Kefah en zijn gast elkaar op een vaste locatie. In de Metaalkathedraal in Utrecht voeren zij met elkaar áán de kist het gesprek over de dood en de zin van het leven. Op de kist staat het drankje wat zij op hun eigen uitvaart willen uitserveren. Zo kiest columnist Yesim Candan voor een gin-tonic en kiest arts Diederik Gommers voor een glas rode wijn. Elke gast wordt uitgenodigd om aan het einde van het gesprek zijn of haar levensmotto op de kist te schrijven.

Kefah over 'De Kist' in deze nieuwe stijl: 'Ik wilde al jaren dat de kist meer zou zijn dan een rekwisiet dat alleen aan het begin aanwezig is. Soms kwam de kist al mee naar binnen, maar meestal wilden de gasten het object op afstand houden. Ik wilde letterlijk áán de kist zitten en met mijn gasten op ontdekkingstocht gaan in hun binnenste, met aandacht en respect, maar wel rechtstreeks en confronterend. Volgens mij is dat in dit nieuwe seizoen goed gelukt, maar oordeel vooral zelf!'

Belangrijke les

In de eerste aflevering spreekt Kefah met Frans Bauer over het verlies van zijn vader. 'Ik stapte de lift uit en zag dat ze met een reanimatie bezig waren, dat bleek mijn vader te zijn', vertelt Frans. Ondanks dat ze geen afscheid van elkaar hebben kunnen nemen, heeft hij het gevoel alles met hem besproken te hebben. 'De belangrijkste les die mijn vader mij leerde was: je weet pas waar je naar toe gaat, als je voorgoed de ogen sluit.'

Podcast

Alle afleveringen worden na de uitzending ook aangeboden als podcast op eo.nl/podcast of in je favoriete podcastapp.

Het nieuwe seizoen van 'De Kist' is vanaf zondag 15 januari wekelijks te zien om 23.30 uur op NPO 2.