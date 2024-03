Eigenaren testen elkaars accommodatie in een nieuw seizoen 'Bed & Breakfast'

In het MAX-programma 'Bed & Breakfast' testen b&b-eigenaren andermans accommodaties. Ze logeren bij elkaar en bepalen zelf wat ze hun verblijf waard vinden.

In elke aflevering logeren drie koppels een nacht in een bed & breakfast. De b&b-eigenaren proberen hun gasten zo goed mogelijk in de watten te leggen, terwijl de gasten hun verblijf aan een grondig onderzoek onderwerpen. Na een leuk uitje en een nacht in andermans bed & breakfast, bepalen de gasten wat zij hun bezoek waard vinden. Welke bed & breakfast komt als beste uit de bus?

Aflevering 1

In deze eerste aflevering van 'Bed & Breakfast' beginnen we bij Linda en haar dochter Kim. Samen runnen zij een bed en breakfast bij hun boerderij. Op de boerderij hebben ze koeien en vrije uitloopkippen. De dames hoeven dan ook niet ver te reizen voor het uitje, want ze laten vol trots hun boerderij zien. Daarna mogen de gasten logeren bij Debby en Willem. In Noord-Limburg heeft dit stel een bijzondere b&b compleet in de duizend-en-een-nacht sfeer. Laura en Michel sluiten deze aflevering af. Zij hebben een bed en breakfast op loopafstand van de historische binnenstad van Wijk bij Duurstede. Tijdens het uitje nemen zij hun gasten dan ook mee langs de highlights die dit stadje te bieden heeft.

'Bed & Breakfast', vanaf dinsdag 12 maart om 20.30 uur bij MAX op NPO 1.