Aandacht voor het belang van goede ooggezondheid in 'Tijd voor MAX'

'Tijd voor MAX' staat op woensdag 10 april in het teken van ernstige oogaandoeningen. Meer dan 300.000 Nederlanders zijn slechtziend of blind.

Dat aantal stijgt explosief, terwijl het in de helft van de gevallen te voorkomen is. Onder anderen theatermaker en actrice Ayşegül Karaca is te gast en de Sven Hammond Big Band treedt op. Oud-presentator van 'Nederland in Beweging' Olga Commandeur weet wat het is om slecht te zien en doet in de uitzending een oproep voor meer onderzoek naar oogziektes.

Er zijn in ons land 1,2 miljoen mensen met een oogprobleem. In werkelijkheid zijn dit er nog veel meer, maar veel mensen hebben niet door dat er wat ergs aan de hand is met hun ogen. Dat komt omdat veel oogaandoeningen geleidelijk ontstaan. Sybrand Niessen en Martine van Os gaan het gesprek aan met mensen met oogaandoeningen en onderzoekers.

In 'Tijd voor MAX' het verhaal van Thea van Roosmalen. Ze heeft aan beide ogen maculadegeneratie, één van de meest voorkomende oogziektes, die vooral op oudere leeftijd voorkomt. Bij deze aandoening raakt het midden van het netvlies steeds meer beschadigd, waardoor iemand steeds slechter gaat zien. Dat kan langzaam gaan of snel. In twintig procent van de gevallen leidt het tot slechtziendheid of blindheid. Thea kan niet meer werken en voelt zich kwetsbaar: 'De hele dag merk ik: ik kom te kort.'

Het wetenschappelijk onderzoek naar het verloop van de ziekte is door kunstmatige intelligentie (AI) in een stroomversnelling geraakt. Prof. dr. Caroline Klaver, verbonden aan het Erasmus MC en het Radboudumc, brengt in kaart wie de ernstige vorm van maculadegeneratie krijgt en wie de milde. Dan kan behandeling op maat volgen.

In 'Tijd voor MAX' ook het verhaal van de vijftienjarige Wikke Langbroek. Hij werd in een paar maanden tijd nagenoeg blind door de ziekte van Leber, een zeldzame oogziekte. 'Ik kan nergens zelfstandig heen, dat is het ergste', zegt Wikke. Door de ziekte sterft de oogzenuw af door een fout in het DNA. Er is nog weinig bekend over de ziekte van Leber, maar in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) staat onderzoek in de startblokken naar hoe de ziekte ontstaat en hoe de fouten in het DNA gerepareerd kunnen worden.

'Tijd voor MAX', woensdag 10 april om 17.10 uur bij Omroep MAX op NPO 1.