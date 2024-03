Xander De Rycke, Jelle De Beule, Anthony Nti en Laura De Geest duiken in de wondere wereld van wetenschap

Waarom heeft een koe in Botswana ogen op haar gat? Hoe kan je typen op je smartphone zonder handen? En waarom wordt de Westminster Bridge in Londen een beetje obsceen om één uur in de namiddag?

Het zijn vragen die Lievens panelleden morgen voorgeschoteld zullen krijgen in een nieuwe aflevering van Scheire en de Schepping. Het panel wordt gevormd door comedian Xander De Rycke, acteur en tv-maker Jelle De Beule, regisseur Anthony Nti en actrice Laura De Geest.

De vorst der vorsers heeft naast een opvallend kapsel, ook een zeer opvallende ontdekking gedaan. De Nederlandse paleontologe Melanie During ontdekte aan de hand van visfossielen wanneer de dinosauriërs zijn uitgestorven. Op basis van de jaarringen op botten en graten en de gefossiliseerde maaginhoud concludeerde During dat de impact in de lente geweest moet zijn. [video] 'Scheire en de Schepping', donderdag 28 maart om 21.15 uur op Play4 en op GoPlay.