Begin dit jaar was het opnieuw zo ver: overstromingen in de Dendervallei. Volgens Patrick Willems, hydroloog aan de KU Leuven, is het vijf vr twaalf.

'De waterbom die Wallonië drie jaar geleden trof, mocht die in Vlaanderen voorkomen, dan zou er 8 miljard euro schade zijn , waarvan 1 miljard euro in de Dendervallei’.

Met archiefbeeld uit 2010 – toen VRT ook al een 'Panorama' maakte over de zware overstromingen van de Dender- kijken we wat Vlaanderen doet om zich te wapenen tegen het water. Het contrast tussen de hypermoderne stuwen in Wallonië en de verouderde infrastructuur in Vlaanderen is groot.

'Pano' onderzoekt ook waarom lokale besturen in het brede Denderbekken tegen alle negatieve adviezen in bouwvergunningen blijven verlenen in overstromingsgevoelig gebied. Door de klimaatverandering verhoogt het risico dat die woningen overspoeld geraken. Maar mensen een vergunning weigeren, betekent betalen en dat zien veel burgemeesters niet zitten.

Een reportage van Luc Pauwels, Wim Van den Eynde en Mieke Fauconnier

Eindredactie: Pascal Seynhaeve en Sara Van Boxstael

'Pano: Slag in het water. Hoe wapent Vlaanderen zich tegen het water?', dinsdag 12 maart om 21.30 uur op VRT 1 en via de VRT NWS-app.