Ongeloof bij misselijkmakend experiment in 'Scheire en de Schepping'

Lieven Scheire heeft opnieuw vier panklare panelleden uitgenodigd voor een nieuwe aflevering van 'Scheire en de Schepping'. Dit keer zullen Gloria Monserez, Bart Cannaerts, Pedro Elias en Jasmijn Van Hoof gissen naar de opmerkelijkste wetenswaardigheden die Lieven heeft klaargestoomd.

Zo komen ze te weten op welke gekke manier wetenschappers ontdekten dat ooievaars in Afrika overwinteren, waarom onze lampen niet zo lang meegaan en hoe ons brein ons misselijkmakend beetneemt wanneer we naar een ronddraaiend raam kijken.

Hoog bezoek in de vijfde aflevering van 'Scheire en de Schepping', want de vorst der vorsers is deze week Dr. Irving Finkel. Deze zeer opmerkelijke man is één van de weinige mensen op deze wereld die spijkerschrift kan lezen. Zo ontcijferde hij de spelregels van het 'Game of Ur', een gezelschapsspel van 2600 voor Christus dat nu - online - nog steeds gespeeld wordt. En dat kan dus dankzij de Britse Dr. Finkel.

'Scheire en de Schepping', donderdag 21 maart om 21.15 uur op Play4 en op GoPlay.