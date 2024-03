Nieuw op Streamz in april

In april komt op Streamz het nieuwe seizoen van 'Nonkels' uit en volg je het nieuwe all star seizoen van 'Ex on the Beach: Double Dutch'.

Er blijven ook wekelijks afleveringen verschijnen van verschillende topreeksen zoals 'The Regime' met Kate Winslet en Matthias Schoenaerts, 'The Girls on the Bus', 'A Gentleman in Moscow' en de finale van 'Curb Your Enthusiasm'.

'Het Huis Anubis'

Vanaf 4 april op Streamz

Een groep tieners woont samen op een internaat tijdens hun middelbare school. Ieder met een eigen verhaal, een eigen geschiedenis en een eigen manier op weg naar volwassenheid. Van verliefd zijn, uiterlijk en geheime complotten tot eenzaamheid, verdriet en jaloezie. Een groep jongens en meisjes waar je graag bij zou willen horen. Totdat... Er een nieuwe leerling een groot mysterie oprakelt. Want het huis heeft een verleden, een verborgen geschiedenis. En die had ze maar beter met rust kunnen laten...

De Nederlands-Vlaamse reeks kwam voor het eerst uit in 2006 en in totaal werden er maar liefst 404 afleveringen van de reeks uitgezonden die binnenkort allemaal op Streamz te bekijken zijn. De reeks was destijds een enorm succes in zowel Nederland als Vlaanderen en er werden zelfs een Duitse en Amerikaanse remake gemaakt. In december 2023 herenigde de cast voor het eerst voor een Sing Along in het Antwerpse Sportpaleis en toonden ze dat de fans van de jeugdreeks hen nog lang niet vergeten waren.

De langspeelfilms 'Anubis en het Pad der 7 Zonden' en 'Anubis en de Wraak van Arghus' zijn nu al te zien op Streamz. Evenals de zaalshows 'De Graal van de Eeuwige Vriendschap' en 'De Legende Van Het Spooktheater'.

'The English Patient'

Vanaf 4 april op Streamz

Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt een vliegtuig met twee personen neergeschoten boven de woestijn. Alleen de piloot, Laszlo de Almásy (Ralph Fiennes) overleeft maar loopt ernstige brandwonden op. Nomaden brengen hem naar een ziekenhuis, waar hij niet in staat lijkt te zijn om te zeggen wie hij is. Hij komt bekend te staan als The English Patient en verpleegster Hana (Juliette Binoche) ontfermt zich over hem. Tijdens hun gesprekken ontvouwt zich langzaam de ware toedracht tot het ongeluk. De film won negen Academy Awards waaronder die van Beste Film.

'Alex Rider' - seizoen 3

Vanaf 5 april op Streamz

Menig millennials en Gen Z'ers zijn opgegroeid met de Rider-franchise die auteur Anthony Horrowitz publiceerde tussen 2000 en 2020. Wereldwijd werden er meer dan 20 miljoen exemplaren van de boeken verkocht en de gelijknamige serie is nu aan z'n derde seizoen toe met Otto Farrant in de hoofdrol.

Gebaseerd op de vijfde roman, plaatst seizoen drie de tiener spion op het spoor van zijn grootste vijand: het criminele netwerk dat bekend staat als Scorpia. Onder nieuw leiderschap plant de criminele bende om de Britse regering af te persen met hun catastrofale nieuwe superwapen 'Invisible Sword'. Vrij van 'Het Departement' en geholpen door zijn naaste vrienden, Tom (Brennock O'Connor) en Kyra (Marliu Siu), begint Alex aan een persoonlijke missie om Scorpia voorgoed te vernietigen. Hij beseft echter niet dat zijn banden met beide organisaties dieper lopen dan hij ooit voor mogelijk had gehouden.

'Chucky' - seizoen 3, deel 2

Vanaf 11 april op Streamz

Op 11 april start deel twee van het laatste seizoen van de horrorreeks 'Chucky', van Don Mancini ('Child's Play'). In de eerste vier afleveringen van het derde seizoen zag de seriemoordende pop Chucky (Brad Dourif) er niet zo goed uit. Hij stierf aan een oorzaak waarvan niemand dacht dat het mogelijk was voor hem - ouderdom. Helaas voor de fans van Chucky, lijkt het er niet op dat het beter wordt.

In de eerste beelden van de nieuwe afleveringen zien we hoe Chucky er slechter uitziet dan ooit tevoren, nadat hij verlaten is door zijn godheid, de kwade Dambala. Hoewel dit enigszins goed nieuws is voor Jake (Zackary Arthur), Devon (Bjorgvin Arnarson) en Lexy (Alyvia Alyn Lind), hebben ze hem nog steeds levend nodig om de vermiste zus van Lexy te vinden. Dus hun jacht op Chucky is voorlopig nog steeds in volle gang.

'Neveneffecten'

Vanaf 11 april op Streamz

Het beste van Vlaamse komedie is binnenkort te zien op Streamz. 'Neveneffecten' is een humoristische televisiereeks gemaakt door het cabaretviertal Neveneffecten: Jonas Geirnaert, Lieven Scheire, Koen De Poorter en Jelle De Beule. Deze reeks bestaat uit een aantal absurde, fictieve natuurdocumentaires die gebaseerd zijn op het format van de natuurdocumentaires van National Geographic.

'Staying Alive'

Vanaf 11 april op Streamz

Wie houdt er niet van een goed BeeGees's nummer. Zes jaar na zijn triomf in de discodanswedstrijd van Saturday Night Fever, werkt Tony Manero (John Travolta) als serieuze dansleraar in New York City en droomt hij ervan het te maken op Broadway. Manero krijgt zijn kans wanneer zijn vriendin Jackie (Cynthia Rhodes) een auditie voor hem regelt voor een gewaagde nieuwe show genaamd Satan's Alley. Manero krijgt een rol als achtergronddanser en valt terug in oude rebelse gewoontes als hij verliefd wordt op Broadway bad girl Laura (Finola Hughes). 'Staying Alive' is de vervolgfilm op 'Saturday Night Fever'.

'Smoke'

Vanaf 18 april op Streamz

De eigenaar van de sigarenwinkel neemt al 14 jaar lang voor zijn winkel elke dag op hetzelfde uur een foto. Een romanschrijver krijgt, sinds zijn vrouw op straat vermoord werd, geen letter meer op papier. Een zwarte jongen verandert zijn naam en identiteit voor iedereen die hij ontmoet. Een man probeert zijn verleden te vergeten nadat hij de vrouw van wie hij hield verliest. Een vrouw keert na de vele jaren terug naar haar vroegere vriend en vertelt hem dat ze samen een dochter hebben en dat die nu problemen heeft. Al deze mensen lijken weinig met elkaar gemeen te hebben. Maar door een stom toeval kruisen ze elkaars paden en hebben ze een onuitwisbare invloed op elkaars leven. 'Smoke' heeft een cast om u tegen te zeggen met Harvey Keitel, William Hurt, Giancarlo Esposito, Forest Whitacker, Stockard Channing en Ashley Judd.

'Holland's Next Top Model'

Vanaf 25 april op Streamz

Vanaf 25 april kun je op Streamz naar seizoen 11 en 12 van 'Holland's Next Top Model' kijken. Het perfecte tussendoortje voor wie zit te wachten op het nieuwe seizoen van de Streamz Original 'Belgium's Next Top Model'.

Onder leiding van ondernemer en modeblogger Anna Nooshin wordt op zoek gegaan naar het Nederlandse model dat alles in huis heeft om de felbegeerde titel van 'Holland's Next Top Model' te bemachtigen.

'We're Here' - seizoen 4

Vanaf 27 april op Streamz

Seizoen vier van 'We're Here' volgt de beroemde dragqueens Sasha Velour, Priyanka, Jaida Essence Hall en Latrice Royale, terwijl ze de missie van de show voortzetten om liefde en verbinding te verspreiden door de kunst van drag in kleine stadjes in Amerika. Dit seizoen werken de queens met deelnemers in Murfreesboro, Tennessee en Tulsa, Oklahoma, evenals in omliggende steden, en bekijken ze diepgaand en onderdompelend recente anti-LHBTQ+-wetgeving en het effect ervan op de gemeenschap.

'Memory'

Vanaf 4 april op Streamz Premium+



Wanneer huurmoordenaar Alex (Liam Neeson) een opdracht weigert, draaien de rollen om en wordt hij zelf het doelwit. In een spannende race tegen de klok probeert hij zijn belagers op te sporen, voordat zij of FBI-agent Vincent Serra (Guy Pearce) hem vinden. Intussen laat zijn geheugen hem steeds meer in de steek, waardoor hij niet meer kan vertrouwen op zijn eigen acties. Klinkt bekend in de oren? 'Memory' is de Amerikaanse verfilming van 'De Zaak Alzheimer' van Erik Van Looy.

'Men'

Vanaf 4 april op Streamz Premium+

Een jonge vrouw (Jessie Buckley) trekt zich na de dood van haar man terug op het Britse platteland. Daar wordt haar rust verstoord wanneer het lijkt alsof iets of iemand haar stalkt. Wat begint als een sluimerende dreiging wordt een regelrechte nachtmerrie, waarin ze belaagd wordt door de demonen uit haar verleden. De regisseur, British Independent Film Award winnaar Alex Garland, heeft een voorliefde voor sci-fi en horrorfilms met een maatschappelijk kantje en maakt na ‘Ex Machina’ en ‘Annihilation’ met ‘Men’ een beklemmend horrordrama.

'Joy Ride'

Vanaf 11 april op Streamz Premium+

In 'Joy Ride' volgen we vier Aziatische Amerikaanse vrienden terwijl ze door China reizen op zoek naar één van hun geboortemoeders. Ondertussen bouwen ze een band op en leren ze wat het betekent om zichzelf lief te hebben. De epische reis van Audrey (Ashley Park), Lolo (Sherry Cola), Kat (Stephanie Hsu) en Deadeye (Sabrina Wu), Lolo's excentrieke neef, wordt een ervaring om nooit van hun leven te vergeten. Een reis van vriendschap en samenhorigheid, maar ook wel losbandigheid.

'Talk to Me'

Vanaf 18 april op Streamz Premium+



Een groep vrienden ontdekt een manier om geesten op te roepen met behulp van een eeuwenoude gebalsemde hand. Het geeft een kick en al snel wordt het een party-game totdat één van hen te ver gaat en de deur naar de geestenwereld opent. Bovennatuurlijke visioenen en ongewilde bezetenheid zijn onontkoombaar. Verhalen ontplooien zich, maar wie kunnen ze vertrouwen? De doden of de levenden? Na veel furore op social media, is 'Talk to Me' te zien op Streamz Premium+

'Last Seen Alive'

Vanaf 25 april op Streamz Premium+



Wanneer Will (Gerard Butler) zijn aanstaande ex-vrouw Lisa (Jaimie Alexander) naar het huis van zijn schoonouders rijdt, verdwijnt ze op mysterieuze wijze tijdens een stop bij een benzinestation. In een wanhopige poging om haar te vinden, schakelt Will zowel de lokale politie als Lisa’s ouders in. Wanneer Will plots zelf de hoofdverdachte wordt, neemt hij het heft in eigen handen.

'The Old Oak'

Vanaf 25 april op Streamz Premium+

'The Old Oak' is de laatste kroeg en verzamelplaats binnen de ooit bloeiende mijnbouwgemeenschap. De laatste drie decennia waren niet mals voor de inwoners. Ook voor de cafébaas TJ Ballantyne (Dave Turner) zijn het moeilijke tijden. De situatie wordt nog zwaarder wanneer Syrische vluchtelingen onaangekondigd naar het dorp worden overgeplaatst. 'The Old Oak', een film van Ken Loach ('I, Daniel Blake' en 'The Wind That Shakes The Barley') werd genomineerd als Beste Film voor de British Academy Film Awards.