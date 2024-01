'Het Gala van de Gouden K's 2023' live op Ketnet en VRT 1

Op zaterdag 20 januari ontvangen de Ketnet-wrappers een hele stoet BV's, de grootste artiesten en duizenden Ketnetters met hun (groot)ouders in een uitverkocht Sportpaleis. 'Het Gala van de Gouden K's' is aan z'n elfde editie toe en ondertussen een gevestigde waarde in showbizzland.

Tijdens deze spetterende awardshow komen we te weten wie of wat het afgelopen jaar in media, showbizz of sport het meest populair was bij Vlaamse kinderen.



Tijdens het Gala worden awards uitgereikt in 10 categorieën. Wie wint, is de keuze van de Ketnetters. Duizenden kinderen brachten in december hun stem uit via de Ketnet-app en Ketnet.be. Benieuwd hoe het er achter de schermen aan toe gaat? Neem voor de show samen met Imea Denooze en Timon Verbeeck een kijkje op de rode loper van het Gala van de Gouden K's.



Populair bij bekend Vlaanderen

Dat het Gala met zijn elf edities ondertussen dé populairste awardshow is in showbizzland, blijkt uit de lijst met uitreikers van awards. De Gouden K's worden uitgereikt door niemand minder dan Dina Tersago, Gloria Monserez, Coely, Isa Humblet, Elodie Ouédraogo, Bumba, Aaron Blommaert, ​ Steven Van Herreweghe, Bart Peeters, Sander Gillis, Quinn, Aaron Bezemer, Metejoor, Fien Germijns, Jacotte Brokken en Zita Wauters.



Het Gala van de Gouden K’s 2023 belooft weer een wervelende, spectaculaire show te worden met heel wat straffe optredens. Niemand minder dan Gustaph, CAMILLE, XINK, Francisco, de Ketnet-wrappers en Pommelien Thijs trakteren de Ketnetters op een spetterend optreden.



De genomineerden voor 'het Gala van de Gouden K's'

Op het Gala van de Gouden K’s 2023 worden 10 awards uitgedeeld. De Gouden K voor 'Outfit van de avond' wordt tijdens het Gala zelf gekozen.



Ketnet-programma

#LikeMe

De faker

Hilly-Skate

Karrewiet



Ketnet-ster

Annabet Ampofo in Karrewiet

Giovanni Kemper in Nachtwacht

Imea Denooze in GameKeepers

Pommelien Thijs in #LikeMe



Ketnet-moment

De allerlaatste aflevering van #LikeMe

Jensen Baert presenteert voor de eerste keer Karrewiet

Maïlyne wint Homo universalis Ketnet

Sander Gillis neemt afscheid als Ketnet-wrapper



Familieprogramma

De mol

Eurovisiesongfestival 2023

Het verhaal van Vlaanderen

The masked singer



Held ​

Aaron Blommaert wint The masked singer

Gustaph zet een topprestatie neer tijdens het Eurovisiesongfestival 2023

Lotte Kopecky wint crazy veel wielerwedstrijden

Matthieu Bonne verbreekt het wereldrecord non-stop zwemmen in zee



Song

CAMILLE – Rihanna

Gustaph – Because of you

Jain – Makeba

Pommelien Thijs – Erop of eronder



Artiest

Berre

CAMILLE

Metejoor

Pommelien Thijs



Onlinester

Bert De Kock

Céline Dept

Steffi Mercie

Timon Verbeeck



Onlinekanaal

@CEMI

@Dutchtuber

@Karrewiet

@quinnenaaron

'Het Gala van de Gouden K's', zaterdag 20 januari vanaf 18.30 uur live op Ketnet, in de Ketnet-app en op VRT MAX om 19.50 uur op VRT 1



Op woensdag 24 januari kan je het gala volgen met VGT op Ketnet, VRT MAX en Ketnet.be.



Gouden K’s: Rode Lopers, zondag 21 januari om 08.25 u op Ketnet, in de Ketnet-app en op Ketnet.be