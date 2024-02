Geeft stuntman Olivier Bisback zijn job op of blijft hij doorzetten richting hogere doelen? 'Wat Zou Jij Doen?'

De 50-jarige Olivier Bisback is een professionele stuntman. Van vechten en schieten tot van gebouwen springen en in brand vliegen, Olivier heeft al een indrukwekkende carrière achter de rug en werkte mee aan tal van nationale en internationale films.

Om zijn werk te kunnen blijven doen, moet hij veel trainen. En hoe ouder hij wordt, hoe zwaarder de tol van zijn fysieke gezondheid begint door te wegen. In 'Wat Zou Jij Doen?' beslissen 250 wildvreemden of hij zijn werk moet blijven voortzetten. Werkt Olivier binnenkort mee aan nieuwe topfilms of is het tijd om een einde te maken aan zijn carrière als stuntman?

Lieselottes (Zwevezele) oudste zoon is een sloddervos. Moet ze hem verplichten om zijn kamer op te ruimen of het loslaten? Zal de shopverslaafde Lore (Schelle) binnenkort eindelijk beginnen met sparen? Heeft ijsjesmaker Elias (Brussel) een rijbewijs nodig? En vertrekt Serafima (Tremelo) binnenkort op haar eerste soloreis? Het publiek in 'Wat Zou Jij Doen' bepaalt wat hen te doen staat.

